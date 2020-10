"No le mientan más al socio", la respuesta del angelicismo al presidente de Boca

"Sr. Ameal: recibió un club con jugadores de jerarquía, un centro de entrenamiento de primer nivel, superávit económico y la mayor caja del fútbol argentino. Termine con el relato y empiece a gestionar. No le mienta más a los socios", manifestó Gribaudo, quien fuera candidato a presidente en la última elección de Boca, en su cuenta de la red social Twitter.

En la misma línea, expresó: "Dijeron que iban a hacer una auditoría con la UBA y ahora presentan un 'informe' hecho por una agrupación política y presentada por un funcionario del Gobierno nacional. ¿No era que iba a dejar a la política afuera del club?".

De esta manera, el excandidato oficialista en las últimas elecciones del "Xeneize" se defendió luego del comunicado oficial, titulado "Cómo recibimos el Club", que difundió la actual dirigencia este lunes.

"Este primer informe incluye irregularidades económicas, financieras y administrativas, y el desarrollo de obras con muchas deficiencias edilicias y estructurales que demandaron recursos millonarios para la institución", sostuvo el escrito.

En uno de los puntos se indicó que el club tenía "una situación financiera disfrazada", y agregó que "Boca adelantó la cobranza de 13 millones de euros en documentos por los pases de Darío Benedetto y Nahitán Nandez".

"Todo ese dinero, que en realidad debía cobrarse más adelante, no solo desfinanció la gestión 2020, sino que además pasó a formar parte de un saldo de caja favorable que, de otra manera, hubiera arrojado una deuda cercana a los 10 millones de dólares. Así, la ex Comisión Directiva entregó el club con un saldo generado por el cobro de dinero que NO le correspondía percibir dentro de su gestión", se afirmó.

"Oportunamente, la actual CD le envió una carta documento al ex presidente Daniel Angelici solicitando la presentación de su balance de corte. Además de no presentarlo, contestó con otro documento incluyendo agresiones y amenazas a la actual conducción", señaló el comunicado.

Además, puntualizaron que en el club existe una "deuda millonaria que consta en la Justicia pero NO en el Balance", y señalaron que "la ex Comisión Directiva del club nunca incluyó en su último cierre una deuda de más de 90 millones de pesos, producto de intereses no pagados a la empresa Corporación Sur SE., por la compra de terrenos de Casa Amarilla".

La actual CD también hizo mención al faltante de 519 mil euros, "producto de la primera cuota de una deuda del PSG con la institución por la activación del mecanismo de solidaridad en el pase de Leandro Paredes del Zenith al Paris Saint Germain".

Entre otros temas, en tanto, la dirigencia encabezada por Ameal mencionó a una "plusvalía sospechosa por un pase inexistente", en alusión a un dinero que Boca le giró a Talleres de Córdoba por el jugador Cristian Pavón, actualmente a préstamo en la MLS.