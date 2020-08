Fórmula 1: Bottas le arrebató la pole a Hamilton en el final

Los Mercedes confirmaron su dominio en este inicio de temporada y superaron a un sorprendente Nico Hülkenberg (Racing Point), que fue tercero y que sustituye en esta carrera al mexicano Sergio Pérez, que dio positivo por coronavirus la pasada semana.

El piloto finlandés, que acaba de ampliar su contrato con Mercedes hasta 2021, logró así la 13ª pole de su carrera. Hasta esta jornada, el nórdico cuenta con 30 puntos menos que Hamilton en la clasificación provisional del Mundial.

