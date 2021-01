El mejor partido de Campazzo en la NBA: cinco triples y figura en la victoria de Denver

Para el cordobés fue el partido en el que más minutos estuvo en cancha, con 21:25, en el que firmó una planilla, además de los 15 puntos, con tres robos, dos asistencias, una tapa y un rebote.

Mirá el resumen del partido de Campazzo

El ex Peñarol de Mar del Plata actuó principalmente como escolta por pedido del entrenador, pero redondeó su mejor actuación desde la llegada a la NBA en el Target Center de Minneápolis.

Esa actuación le permitió a Campazzo ser uno de los entrevistados en el post partido por la transmisión oficial del juego y recibir elogios también de 'Manu' Ginóbili, el argentino con mejor paso por la liga más importante del básquetbol mundial.

"Me sentí bien, es una sensación asombrosa. Trato de dar el cien por ciento en cada lado de la cancha, trato de dar la vida en defensa y de tomar las decisiones correctas. Trabajé muy duro para estar acá, así que tomaré y trataré de aprovechar cada oportunidad", destacó Campazzo, de 29 años.

"Creo que cada uno que entró aportó su juego, su granito de arena. Creo que hicimos una gran tarea a la hora de defender, todo el equipo. Dimos un paso adelante, así que tenemos que mantener esta intensidad y manera de jugar porque nos va a dar muchas cosas buenas", agregó 'Spiderman', como lo apodaron allá.

Además, el cordobés se refirió a su adaptación a la NBA, donde llegó esta temporada luego de abonar casi seis millones de euros para poder rescindir con Real Madrid de España.

"Sabía que iba a ser un rol totalmente distinto a lo que venía acostumbrado. Lo tengo bien en claro y en lo personal yo estoy disfrutando mucho el día a día, aprendiendo mucho de la liga. Va a ser un año de transición, así que no me estoy volviendo loco. Estoy tranquilo, trabajando duro, tratando de aprovechar cada oportunidad. Elegí este cambio porque era lo que quería, porque era mi sueño. La adaptación será un papel fundamental. Intentaré hacer lo mejor que pueda en cada minuto que me toque jugar y si no apoyaré a mis compañeros", cerró Campazzo.