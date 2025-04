Carlos Tevez, de las ganas de ser DT de Boca al rechazo por la presidencia

Asimismo, agregó: "Estoy capacitado para poder dirigir, pero hoy respeto al entrenador que está en el club".

A Tévez no le gustan las comparaciones entre los campeones del mundo: "Me da satisfacción ver jugar a este seleccionado" pic.twitter.com/jnu98WOGFO — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Además, Tevez manifestó que es un tipo "muy identificado" con el elenco de La Ribera, motivo por el cual se le complica tomar la decisión de estar al comando de otro plantel profesional.

Una referencia a su paso por Independiente, en donde lo tildaron como una persona que no tenía nada que ver con el conjunto de Avellaneda.

Por otro lado, el "Apache" remarcó que "para dirigir, el próximo paso es que esté cómodo primero". Además, añadió: "Las dos experiencias que tuve, me fui yo porque no me sentía cómodo con la gente que manejaba el club... me cansaba el día a día".

La posibilidad de ser presidente de Boca

Desde que se retiró, siempre se especuló con la posibilidad de que Tevez vuelva a Boca. Con la incursión de Juan Román Riquelme en la dirigencia, primero como vice y ahora como presidente, la figura de ídolo del "Apache" quedó vinculada a la posibilidad concreta de repetir lo hecho por el exenganche.

Sin embargo, el exfutbolista de Manchester United y Manchester City desmintió que planee presentarse como candidato a presidente del club de La Ribera. "No voy a ser el presidente de Boca. No está en mi cabeza. No estoy preparado y soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Hay que saber ubicarse", expresó.

En el entramado político que representa ser dirigente de Boca, Tevez siempre se mostró cercano a Maurico Macri, quien de la presidencia de Boca se catapultó a la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires y luego al ejecutivo nacional. Tal vez eso, y otras rispideces del pasado en la cancha, marcaron un distanciamiento con Riquelme.

Precisamente, el "Apache" también opinó sobre la actualidad del club de sus amores. "Como hincha de Boca, es triste que no juegue Libertadores o Sudamericana. No es fácil para la gente ver el sorteo por tele y no poder verlo los miércoles y jueves. Lo vivo como hincha. En el torneo le va bien, pero ante cualquier derrota van a decir que no juega la Copa", apuntó "Carlitos".