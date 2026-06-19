Cómo se pronuncia correctamente Cristiano Ronaldo: el video viral que sorprendió a los fanáticos + Agregar ámbito en









Un registro oficial de la selección de Portugal reveló la forma real de decir los nombres de sus jugadores y dejó en evidencia errores comunes entre los seguidores.

Cristiano Ronaldo y Portugal, protagonistas en esta Copa del Mundo

En la previa del Mundial 2026, un video difundido por la selección de Selección de Portugal se volvió viral en redes sociales por un motivo inesperado: la correcta pronunciación de los nombres de sus futbolistas. La iniciativa, pensada para transmisiones internacionales, terminó generando sorpresa entre los fanáticos, especialmente por el caso de Cristiano Ronaldo.

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El histórico delantero, conocido globalmente como “CR7”, en realidad se pronuncia de una manera distinta a la habitual en español. Según el registro oficial, su nombre suena más cercano a “Cristiano Jonaldo”, una variante influida por las particularidades del idioma portugués.

El fenómeno no se limita a Ronaldo. Otros nombres del plantel también presentan diferencias notorias respecto a cómo suelen decirse fuera de Portugal. Figuras como Bruno Fernandes, João Cancelo o Bernardo Silva también muestran cambios fonéticos importantes que muchas veces pasan desapercibidos.

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Un idioma que cambia la forma de escuchar el fútbol El portugués tiene particularidades que afectan la pronunciación de consonantes y vocales, lo que explica por qué muchos nombres suenan diferentes. Por ejemplo, “João” suele interpretarse como “Juao”, pero en realidad se acerca más a “Shuau”, mientras que terminaciones como “-es” o “-as” adquieren sonidos más suaves o nasalizados.

Cristiano Ronaldo - Portugal El fenómeno no se limita a Ronaldo. Otros nombres del plantel también presentan diferencias notorias respecto a cómo suelen decirse fuera de Portugal. En el video también aparecen otros casos llamativos: Rúben Dias (“Juben Dias”), Rafael Leão (“Jafael Leau”) o Nuno Mendes (“Nun Mensh”), entre varios ejemplos. La repercusión del contenido demuestra cómo los detalles culturales y lingüísticos siguen sorprendiendo incluso en el deporte globalizado. En un evento como el Mundial, donde las audiencias son internacionales, este tipo de iniciativas busca unificar criterios, pero también deja al descubierto errores de pronunciación que durante años se dieron por correctos. Así, lo que comenzó como una acción técnica para la TV terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que invita a redescubrir cómo se dicen realmente los nombres de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.