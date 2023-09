Con un gol de Alejandro Garnacho, Manchester United avanza en la copa

Pegó el salto. Todo Old Trafford deliró con el gol de Alejandro Garnacho que encaminó el triunfo de Manchester United.

Seis minutos después, el brasileño Casemiro estiró la cuenta, y a los 10 minutos del complemento, el frencés Anthony Martial selló la goleada ante el equipo londinense.

Este fue el primer tanto en lo que va de la temporada para el nacido en España, pero que juega para Argentina, pero no es el primero del año, ya que anotó dos goles en la Premier League pasada -uno a Leeds United y otro a Wolverhampton-, y también marcó en la tercera ronda de la FA Cup ante West Ham, siendo los únicos cuatro goles en 2023.

A pesar de que avanzó de ronda, Manchester United aún desconoce su rival, ya que en el fútbol inglés se sortean todas las rondas, por lo que deberá esperar a que termine la tercera fase con los encuentros de mañana 27 de septiembre para saber qué oponente le tocará.

¡GARNACHO ENCAMINÓ LA GOLEADA DEL UNITED EN LA CARABAO CUP! | Man. Utd. 3-0 C. Palace | RESUMEN

En cuanto a los demás resultados, tres equipos de la Premier tuvieron acción en la jornada: el Burnley no tuvo inconvenientes y goleó por 4 a 0 al Salford City de la League Two, mientras que el Luton Town quedó afuera por 1 a 0 ante el Exeter City que juega en League One y Wolverhampton cayó por 3 a 2 ante el Ipswich Town, que milita en el Championship.

Los demás resultados fueron