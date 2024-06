Conmebol sortea los octavos de final de la Copa Sudamericana

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 se realizará hoy, desde las 13, en Luque, Paraguay, para conocer el orden de los partidos. Sin embargo, habrá que esperar a la definición de los 16avos para saber todos los integrantes, ya que solo falta el acompañante del grupo C, en el que está Internacional, quien no pudo jugar sus partidos en Porto Alegre por las inundaciones que sufrió la zona de Río Grande Do Sul.