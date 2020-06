Coronavirus: estrella serbia de la NBA, ¿otra víctima del Djokovic affaire?

"Jokic dio positivo por coronavirus en Serbia y su regreso a EEUU está temporalmente retrasado", dijo el periodista Adrian Wojnarowski en Twitter. "Ha estado asintomático desde que dio positivo la semana pasada. Se espera que Jokic sea autorizado a viajar a Denver dentro de una semana".

Este mismo mes, Jokic fue visto con una visible pérdida de peso presenciando un partido de básquet en Belgrado, en el que saludó efusivamente a varias personas, incluido Novak Djokovic, quien este martes anunció que había dado positivo en un test de coronavirus.

Jokic, uno de los mejores pivotes de la NBA, promedió esta temporada 20,2 puntos, 9,7 rebotes y 6,9 asistencias por juego, y lideró a los Nuggets hasta la tercera posición de la Conferencia Oeste (43 victorias y 22 derrotas).

El caso de Jokic se conoce el día en que los equipos de la NBA comienzan a someter a tests de coronavirus a sus jugadores como parte de sus preparativos para reanudar la temporada el 30 de julio en el complejo deportivo de Disney World en Orlando, Florida.

Según ESPN, las 22 franquicias que competirán en Orlando están preparadas para que hayan casos positivos entre sus jugadores, quienes no estarán concentrados en los campos de entrenamiento de Disney World hasta el 11 de julio.

Según reportó este martes el diario The Arizona Republic, dos jugadores de los Phoenix Suns dieron positivo en sus pruebas, lo que llevó al equipo a cerrar temporalmente las instalaciones donde su plantel podía acudir a entrenar de forma voluntaria.

Here are pictures of Nikola in a suit.#MileHighBasketball