Curiosa confesión de Mateo Retegui tras debutar en la Eurocopa: "Me siento italiano, acá estoy como en casa"







El delantero de Genoa sumó un puñado de minutos durante la victoria de Italia ante Albania por 2-1, en Alemania. Hasta ayer solo había participado en amistosos, Eliminatorias y Nations League.

Mateo Retegui sacudió con sus declaraciones al fútbol argentino: habló sobre su adaptación a Italia y confesó que a pesar de haber nacido y vivido toda su vida en Argentina, se siente como un italiano más. NA

Mateo Retegui, que vive un gran momento en el fútbol italiano con Genoa y parece estar alcanzando el pico de su carrera, debutó de manera oficial en la Eurocopa 2024 que se disputa en Alemania en el triunfo de Italia 2-1 ante Albania por el partido correspondiente al Grupo B.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasDepor/status/1802403221878534499&partner=&hide_thread=false “Mateo Retegui”



Porque dijo que se siente italiano: “Cuando vengo acá estoy en mi verdadera casa”.



https://t.co/79rKrHBvC1 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 16, 2024 Una vez consumado el triunfo para la selección de Luciano Spalletti que le da tranquilidad pensando en los octavos de final de la competencia, el delantero habló con el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, en donde reveló algunas infidencias sobre su adaptación a Italia y confesó que a pesar de haber nacido y vivido toda su vida en Argentina, se siente como un italiano más.

“Yo me siento italiano. Por más que yo he vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, aseguró el exdelantero de Boca y Tigre, que generó gran repercusión, principalmente en las redes sociales.

Mateo Retegui, blindado por Italia Además, al ser consultado sobre lo que hubira significado un llamado de la Selección Argentina y de Lionel Scaloni, Mateo Retegui no dudó en responder: “No puedo decirlo porque no me ha llamado. Roberto me llamó y no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”.

2024-06-15T205705Z_847655640_UP1EK6F1M74PI_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-ITA-ALB-REPORT.JPG Mateo Retegui, de gran presente en el fútbol italiano con Genoa, ingresó por Gianluca Scamacca a los 37 minutos del segundo tiempo contra Albania, con el marcador 2-1 favorable a Italia, que se presentó con un triunfo en la Eurocopa 2024. Reuters Cabe destacar que Mateo Retegui, hoy en Genoa, se encuentra blindado por la Selección de Italia desde marzo de 2023 y ya no podrá vestir los colores de Argentina. Una situación totalmente diferente a la de algunos europibes. Y es que el reglamento indica que los menores de 21 años deben jugar tres partidos o menos con un combinado nacional para poder cambiar y representar a otro país. "No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí", sentenció.

Temas Fútbol

Eurocopa

Italia