Dani Alves rompió el silencio tras salir de prisión: esto fue lo que dijo

Desde que se desató el escándalo, el ex defensor siempre fue muy reservado y dio pocas declaraciones. Tras salir en libertad lo mantuvo y no emitió ningún tipo de declaración hasta este viernes que rompió el silencio al realizar un posteo en sus redes sociales.

Tras salir de prisión, el exfutbolista realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram , la cual no había utilizado desde el 18 de enero de 2023, y negó haber hablado con los medios.

Junto a una foto borrosa, Alves negó que pretenda hablar con la prensa en un futuro: " No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto ".

El exjugador del Barcelona realizó esta publicación luego de que en varios medios haya circulado la información de que la revista brasileña Quem había pagado su fianza a cambio de una entrevista exclusiva. Además, negó haber brindado declaraciones a El Periódico de España, desde donde afirmaban haber conseguido una entrevista con Alves en uno de los locales de moda de la Ciudad Condal.

posteo dani alves.jpg El posteo de Dani Alves en sus redes sociales.

Las supuestas declaraciones de Dani Alves en una entrevista

Dani Alves estuvo preso en el Centro Penitenciario Brians 2 durante más de un año. Supuestamente, en un almuerzo en el que también estuvo presente Bruno Brasil, el amigo que se encontraba el día en que ocurrió el episodio por el que quedó detenido, habló con El Periódico de España y se refirió a sus días encerrado.

"Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar", expresó. "Es lo que me toca. Cada viernes, ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer", agregó.

Lo cierto es que uno de los requisitos que se le impuso al ex futbolista del Barcelona para darle la libertad es que debe reportarse semana a semana en el tribunal con la intención de mostrarse a disposición en la causa y también certificar que no se ha fugado de España.