La exesposa de Dani Alves: "Ni en la peor pesadilla podíamos imaginar algo así"

Además, recordó cómo se enteró de lo sucedido: "El 31 me contactó una periodista por si queríamos hablar de lo que había pasado la noche anterior en el Sutton. Llamé a Dani, pero no agarraba el teléfono porque hacía la siesta. Pensaba que había habido alguna pelea. Gente próxima me llamó y me dijo que estuviera tranquila, que Dani estaba bien, que no había ningún problema, que no había pasado nada y que todo era normal".

"Están condenando a Dani previamente, sin que haya sido juzgado. Dani sería incapaz de deshonrar a una mujer. Estuve casada durante diez años y lo conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la persona que limpia su casa de Brasil, la de Barcelona... Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como ésta. Duele bastante la situación", continuó la ex esposa del lateral.

Además, manifestó: "En la situación en la que está, Dani no está receptivo ni con ánimos de verse con gente en prisión. Los abogados dicen que está bien, fuerte, dentro de lo que le cabe. Que hay que luchar y que se está manteniendo fuerte. Si se derrumba... ¿Qué vamos a hacer entonces?. Está triste. Ve algunas cosas en la prensa que no le gustan. Se preocupó mucho por los niños porque esto les afecta".

Por otra parte, los medios españoles sostienen que el reconocido futbolista volvió a cambiar su versión de los hechos: ahora admite que tuvo relaciones sexuales con la denunciante y que hubo penetración aquella noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, aunque afirma que lo sucedido fue consentido por ambos.