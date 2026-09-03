Javier Milei recibió al Nobel de Economía que elogió la desregulación del Gobierno

James Heckman se reunió con el Presidente, Sandra Pettovello y la rectora de la UCEMA, Carola Pessino. El economista había respaldado esta semana parte del programa oficial.

El presidente Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada al premio Nobel de Economía James Heckman , quien durante su visita a la Argentina destacó el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno.

Del encuentro también participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y la rectora de la Universidad del CEMA ( UCEMA ), Carola Pessino . Hasta el momento, Presidencia no brindó precisiones sobre los temas abordados durante la reunión.

La visita se produjo después de la participación de Heckman en “Vientos de Cambio” , la cumbre organizada el 1 y 2 de septiembre por la Fundación Libertad y Progreso, Reason Foundation y Archbridge Institute. El encuentro reunió en Buenos Aires a funcionarios, economistas, empresarios y académicos de distintos países.

Durante su exposición en la cumbre, Heckman valoró las reformas aplicadas por la administración libertaria. “El experimento para desregular los mercados y la actividad económica es muy importante” , afirmó.

El Presidente Javier Milei, junto a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió en Casa Rosada con James Heckman, Premio Nobel de Economía, y Carola Pessino, Rectora de UCEMA. pic.twitter.com/u5XrtBVWtR

El académico consideró que el proceso representa “un factor alentador que abre nuevas oportunidades” y se mostró optimista sobre las perspectivas de la Argentina. También planteó la necesidad de profundizar la cooperación entre la investigación académica y el diseño de políticas públicas.

Heckman se refirió además al avance de la inteligencia artificial y sostuvo que estas herramientas permitirán acelerar diferentes actividades y generar nuevas oportunidades. No obstante, advirtió que algunos empleos y sectores podrían verse afectados, como ocurrió con otras transformaciones tecnológicas.

En ese sentido, señaló que los emprendedores podrán aprovechar la innovación para desarrollar nuevas tareas y mejorar su eficiencia. A la vez, remarcó que el criterio humano continuará siendo determinante en aspectos que la tecnología todavía no puede reemplazar.

El vínculo entre Heckman, Pessino y las políticas de capital humano

La presencia de Pettovello y Pessino estuvo relacionada con una de las principales áreas de investigación de Heckman: la formación de capacidades, la movilidad social y el impacto de la educación durante los primeros años de vida.

El economista estadounidense recibió el Premio Nobel de Economía en 2000 por desarrollar teorías y métodos para analizar muestras selectivas. Actualmente es profesor de Economía y Políticas Públicas y dirige el Centro para la Economía del Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago, donde investiga los orígenes de la desigualdad y la formación de habilidades a lo largo de la vida, según su perfil académico.

Pessino mantiene un vínculo académico de larga data con el especialista. La actual rectora de la UCEMA realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de Chicago bajo la dirección de Heckman y de Gary Becker, también ganador del Nobel. Ambos trabajaron posteriormente en propuestas vinculadas con la inversión en capital humano desde la primera infancia, de acuerdo con la Universidad del CEMA.

No es el primer acercamiento de Heckman con el área conducida por Pettovello. Durante otra visita a Buenos Aires, en 2024, el académico ya había mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Capital Humano para intercambiar perspectivas sobre desarrollo infantil y políticas sociales.