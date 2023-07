De Gea se va del United: ¿Emiliano Martínez se muda a Manchester?

El arquero terminó contrato el pasado 30 de junio y, pese que llevaba muchos meses en conversaciones para renovarlo, no llegó a un acuerdo con el club, que le pedía una rebaja considerable de su sueldo.

"Me gustaría mandar este mensaje de despedida a todos los aficionados del Manchester United. Me gustaría expresar mi gratitud por el amor que me han dado en los últimos doce años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Alex Ferguson me trajo a este club. Me ha producido mucho orgullo cada vez que me he puesto esta camiseta y representar a esta institución, la más grande del mundo. Ha sido un período inolvidable. Nunca pensé cuando me fui de Madrid que lograríamos todo esto", escribió el español en su cuenta oficial de Instagram.

"Ahora es tiempo de ir a por otro reto. Manchester siempre estará en mi corazón", añadió De Gea, que se marcha con 545 partidos disputados en el club y dos Guantes de Oro ganados de la Premier League.

Por otra parte, Manchester United se ve en la obligación de buscar rápidamente un reemplazante para el puesto y desde hace semanas que se habla del interés en "Dibu" Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina y de muy buena temporada con el Aston Villa en la Premier League.

En el caso de ir a fondo por su pase, tendrán competencia, ya que desde la prensa británica aseguran que Chelsea también mostró interés en incorporar al arquero formado en las divisiones inferiores de Independiente.

A su vez, los Blues de Enzo Fernández que contarán con la dirección técnica de Mauricio Pochettino también están en la búsqueda de un nuevo arquero luego de la salida de Edouard Mendy por lo que también pensaron en Martínez para competir con Kepa Arrizabalaga por el puesto debajo de los tres palos en Stamford Brigde.

La salida del argentino no sería nada sencilla: los Villanos saben del gran valor en un arquero de la talla de Martínez por lo que pedirían una cifra superior a los 20 millones de euros, a lo que también se suma la gran comodidad que siente el marplatense en el club de Birmingham.

De todas formas, Dibu también manifestó su interés de jugar y ganar la Champions League por lo que contaría con más chances de hacer realidad ese sueño en alguno de estos dos gigantes del fútbol inglés. Aunque cabe destacar que el Chelsea quedó fuera de la clasificación a todas las copas europeas de esta temporada.