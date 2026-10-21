Miércoles de Champions League: tres goles argentinos para cerrar la tercera fecha + Agregar ámbito en









La tercera fecha de la Liga de Campeones llegó a su fin y dejó un saldo positivo para los argentinos. Además, uno de ellos le metió un doblete a un histórico campeón.

Nico Paz, la figura argentina en la tarde de Champions League.

La tercera fecha de la UEFA Champions League llegó a su fin durante la tarde de este miércoles y dos argentinos fueron figuras en sus respectivos clubes. Nico Paz metió un doblete con el Como y Emiliano Buendía aportó un gol en la victoria del Aston Villa.

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Por otro lado, la siguiente jornada de “La Orejona” retomará el martes 3 de noviembre con un partido entre varios argentinos. El Manchester United de Lisandro Martínez recibirá a la Roma de Nahuel Molina, Matías Soulé, Santiago Castro y Paulo Dybala a partir de las 17 horas (Argentina), ambos con la necesidad de de volver a ganar tras mantenerse afuera de los ocho primeros de la fase de liga.

La Roma de los argentinos en busca de una victoria en Champions League. Nico Paz brilló y el Cmo goleó al Manchester United Enfrente del Lago Di Como, en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, el equipo de la ciudad vapuleó al Manchester United con un sólido 4 a 1 para dar la sorpresa y escalar al noveno lugar de la tabla, con un Nico Paz intratable y un correcto partido de Máximo Perrone.

Tan solo al minuto 3 del primer tiempo, el enganche argentino recibió un pase en el borde del área y desde ahí sacó un potente zurdazo para poner el 1-0 contra los “Diablos Rojos”, quienes sintieron la ausencia de Lisandro Martínez.

¡EN LA #CHAMPIONS Y CONTRA EL MANCHESTER UNITED! ¡¡INFERNAL GOLAZO DE NICO PAZ PARA EL COMO EN LA FECHA 3 DE LA FASE LIGA DEL TORNEO!! Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Evpw0GLuPb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026 El primer gol de Nico Paz. Luego, en el complemento, a los 49´ Paz le filtró un gran pase a Anastasios Douvikas para que el griego, con un fuerte derechazo al ángulo superior izquierdo de Senne Lammens, ponga el 2-0 momentáneo. 8 minutos después, aprovechando ese estado de gracia, el surgido en el Real Madrid desequilibró por derecha, ingresó al área y con un tiro raso sentenció su doblete, para poner las cosas 3-0 y que los hinchas del United no lo puedan creer.

Finalmente, Jacobo Ramón se encargó de poner el cuarto tanto del partido y Joshua Zrikzee hizo el gol del descuento para los ingleses, quienes se volverán con un duro 4-1 en contra a la ciudad. Emiliano y un Buendía para el Aston Villa El Aston Villa le ganó 3 a 1 al Vikings y consiguió su tercera victoria consecutiva en el certamen. De esta manera, se convirtió en uno de los cinco equipos con nueve puntos, seguido por el París Saint-Germain, Betis, Real Madrid y Liverpool. EMI BUENDÍA TUVO SU CHANCE Y NO FALLÓ: el argentino convirtió ante Viking el segundo gol de su carrera en la #Champions, ambos en esta edición. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/GCkXhaMZCa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026 El gol de Buendía. Por otro lado, Emiliano Buendía fue titular, mientras que Alejandro Garnacho ingresó en el minuto 72. Por parte del exNorwich City, pudo meterse en la lista de goleadores de “Los Villanos” tras ejecutar de gran manera un penal a los 37´, y fue una de las figuras del partido. Argentinos que participaron del miércoles de Champions Además de Garnacho, otro de los jugadores que pudo sumar minutos en la victoria de su equipo fue Giovani Lo Celso, quien reapareció en la victoria del Betis por 1-0 al Feyenoord, con gol de Isco, y volvió a ponerse la verdiblanca después de perder este último fin de semana ante el Real Madrid. El argentino volvió con el Betis, pero no pudo graitar en el juego. @RealBetis Por último, Nicoló Tresoldi, el nacido en Italia, criado en Alemania y de madre argentina, fue titular en la victoria por 3-0 del Brujas contra el Lens de Francia, aunque no pudo aportar la misma cuota goleadora que hizo la semana pasada frente al Inter, cuando pudo meter un hat-trick.