Defensa y Justicia ganó y clasificó a la próxima Sudamericana

Con gol de Gabriel Alanís a los 27 minutos del primer tiempo, el "Halcón" ganó y llegó a 59 puntos en la tabla anual, una cifra que lo depositó en la Sudamericana por séptimo año consecutivo. Y ese logro fue muy festejado en Florencio Varela.

Unión, por su parte, sufre un bajón pronunciado que se evidencia en su anemia ofensiva: en ocho de los últimos 12 partidos no marcó goles. Pero además, el entrenador Gustavo Munúa se juega la continuidad en los últimos partidos de este campeonato.

La dirigencia tatengue también debe arreglar antes de fin de año la renovación de los contratos de varios de sus titulares como Diego Polenta, los arqueros Santiago Mele y Sebastián Moyano, Claudio Corvalan y Jonatan Alvez, entre otros.

A la hora del juego, Defensa, ya con la dirección técnica de Julio Vaccari, mantiene una postura ofensiva y la intención de ser protagonista y así lo mostró desde el inicio cuando Soto y "Uvita" Fernández exigieron a Mele, que debió transpirar para impedir la apertura del marcador.

Vaccari apostó a la llegada de volantes como Alanís, Togni y Duarte para acompañar al único con tradición de delantero como "Uvita". Por el lado de Unión, Munúa buscaba abrir la cancha con Zenón y Luna Diale para alimentar al paraguayo Junior Marabel.

Defensa llegó rápido al gol, cuando Kevin Gutiérrez robó una pelota, le lanzó un pase largo a Togni que desbordó como un wing, tiro el centro, "Uvita" cabeceó, Mele dio rebote y Alanís la introdujo en el arco rematando alto.

Desde ese momento y hasta el final de la primera etapa, Unión intentó llegar al arco defendido por Unsaín, pero se encontró con la firmeza de Gutiérrez y Julián López, que recuperaban todo, además de una interesante estabilidad defensiva.

Esta es una de las diferencias entre la gestión Vaccari y la de Sebastián Beccacece, ya que ahora Defensa trata de no quedar desguarnecido cuando va a buscar el arco rival y la presión no es tan alta: no se vio a ningún delantero del Halcón yendo a apretar a Mele, como sí sucedía antes.

Hay mayor firmeza en los defensores, los laterales se turnan al pasar al ataque, mientras que Gutiérrez y López buscan hacerse dueños del mediocampo desde la recuperación.

Munúa movió el banco apenas pasados los 10 minutos del ST y dispuso el ingreso de Cañete, Castrillón y Peralta Bauer en posiciones ofensivas para sacudir a sus dirigidos y buscar una actitud más febril a la hora de buscar el empate.

A partir de esos cambios, Unión ganó el dominio de la pelota, pero solo Bucca con un fuerte disparo desde afuera del área logró que Unsaín se revolcara, mientras que el resto las acciones murió en los pies de los defensores de Varela.

Con el pasar de los minutos y el aporte de Alanís y Gutiérrez, el local equilibró las acciones y exigió en un par de jugadas a Mele, que fue convirtiéndose en la figura del tatengue.

Los dirigidos por Vaccari mantuvieron lejos a los santafesinos y con el paso de los minutos se fue haciendo inexorable la victoria local y la clasificación a la Sudamericana por séptimo año consecutivo.