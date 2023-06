Di María se despidió de la Juventus en las redes sociales

El campeón mundial Ángel Di María se despidió así de Juventus con un mensaje en Instagram, en el que dijo partir "con un sabor amargo de no haber logrado el objetivo, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de este maravilloso plantel del que formé parte".

"He llegado al final de una etapa difícil y complicada, pero me voy con la tranquilidad de haber dado todo para ayudar al club a ganar título, lo que lamentablemente no fue posible", afirmó Di María.