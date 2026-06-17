Dibu Martínez reveló cómo se recuperó de su lesión en la mano: "No me operé"

El arquero de la Selección Argentina fue titular en el debut ante Argelia por el Mundial 2026. Pese a las dudas, logró llegar sin inconvenientes.

Emiliano "Dibu" Martínez despejó todas las dudas sobre su estado físico después del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 . Tras la goleada por 3-0 frente a Argelia , el arquero explicó cómo atravesó la recuperación de la fractura que sufrió semanas antes de la Copa del Mundo y aseguró que tomar la decisión de evitar una cirugía fue determinante para estar presente desde el arranque.

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Luego del en cuentro disputado en Kansas City , el guardameta habló en zona mixta y detalló el trabajo que realizó junto al cuerpo técnico y médico para llegar en condiciones al estreno mundialista.

“Fue un preparativo totalmente diferente , no pude hacer mucho en campo. Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha”, relató el arquero campeón del mundo.

La lesión se produjo durante la final de la Europa League , cuando defendía el arco del Aston Villa . A pesar de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, Martínez decidió continuar jugando y logró consagrarse campeón con el conjunto inglés.

Dibu Martínez llegó al debut en el Mundial pese a su lesión.

Sin embargo, aquella determinación generó incertidumbre de cara al Mundial. Durante gran parte de la preparación no pudo entrenarse con normalidad y quedó al margen de los amistosos frente a Honduras e Islandia.

La preocupación creció en los días previos al debut, ya que el arquero trabajó de manera diferenciada y recién en la última semana comenzó a intensificar las exigencias físicas.

La apuesta que terminó dándole resultado

Martínez reveló que, junto a su entorno y los especialistas que lo acompañaron durante la recuperación, optó por descartar una intervención quirúrgica y apostar por un tratamiento conservador. “Dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé. Fue la mejor decisión”, afirmó.

La evolución fue favorable y le permitió llegar en condiciones al partido inaugural de la albiceleste en la Copa del Mundo, donde igualmente no tuvo mucho trabajo en el arco.

Durante las semanas previas al encuentro frente a Argelia, el arquero realizó sesiones especiales para reducir la inflamación y recuperar movilidad en la mano derecha, una tarea que desarrolló junto al preparador de arqueros Martín Tocalli y el cuerpo médico de la Selección.

El debut de Dibu Martínez

La apuesta terminó dando resultado. Dibu Martínez fue titular en el estreno mundialista y completó el partido sin inconvenientes físicos.

Argentina se impuso por 3-0 gracias a un triplete de Lionel Messi, quien alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El arquero prácticamente no tuvo intervenciones de riesgo durante el encuentro, aunque transmitió seguridad cada vez que fue exigido por el conjunto africano.

Con la lesión ya controlada y el debut superado con éxito, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni respira aliviado de cara a los próximos compromisos del Grupo J, donde Martínez seguirá siendo una de las piezas fundamentales en la defensa del título conseguido por la Argentina en Qatar 2022.