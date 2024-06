Diego Martínez fue categórico sobre la expulsión de Marcos Rojo

Diego Martínez, DT de Boca, no anduvo con vueltas y opinó sobre la expulsión de Marcos Rojo que sufrió en el primer tiempo, en la derrota ante Platense.

"Condicionó el partido", afirmó Diego Martínez sobre la expulsión de Marcos Rojo , quien podría haber visto la roja mucho antes si el árbitro Nicolás Ramírez o el VAR hubieran cobrado un claro penal a Gastón Suso . El entrenador de Boca, consultado sobre si había hablado con el exdefensor de Estudiantes de La Plata por lo sucedido en Vicente López, aseguró que “no es el momento, simplemente lo saludé como hago con cada futbolista, no es el momento de hablar. Lo charlaremos en la semana”.

“El equipo compitió. En los primeros minutos del segundo tiempo con pelota parada, principalmente, el rival nos generó peligro y después del gol tratamos de seguir teniendo el control. Sobre el final decidimos defender mano a mano, tuvo alguna situación, no pudimos", evaluó Diego Martínez sobre el desarrollo del partido de Boca en Vicente López . Y admitió: "Fue justa la victoria, Platense aprovechó su oportunidad, en el desarrollo fue parejo. Platense fue superior en el juego directo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1797361669196181948&partner=&hide_thread=false Diego Martínez en Boca logró 4 triunfos de 13 partidos como visitante:



Perdió frente a: Lanús, Unión, Estudiantes de La Plata, Fortaleza, Atlético Tucumán y Platense.



Ganó frente a: Tigre, Newell’s, Sportivo Trinidense y Central Córdoba.



Empato frente a: Platense,… pic.twitter.com/FzCU5BtsDY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 2, 2024

El DT de Boca, además, no quiso polemizar sobre la actuación del árbitro Nicolás Ramírez. "Durante el arbitraje hubo situaciones dudosas, polémicas, para analizar, pero no hay que hablar del arbitraje porque perdimos o justificar algo del arbitraje porque perdimos". Y agregó: "Hay que mirar hacia adentro para corregir y ver que ante estos equipos la realidad es que nos costó a la largo del semestre. Si no estamos en el modo que tenemos que estar nosotros, lo podemos sufrir como hoy".