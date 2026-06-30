Ecuador denunció los disturbios de hinchas de México en la previa de 16avos: "Hemos enviado un reclamo a la FIFA" + Agregar ámbito en









Los ecuatorianos se preparan para el duelo de este martes ante uno de los anfitriones de la cita mundialista. En la antesala, denunciaron disturbios frente al hotel.

Sebastián Beccacece, el entrenador argentino que dirige a Ecuador, buscará vencer a México ante su público.

La Federación Ecuatoriana se hizo eco de los desmanes a la madrugada generados por los hinchas aztecas, que tiraron fuegos artificiales e hicieron ruidos molestos para que tanto los jugadores como todo el cuerpo técnico ecuatoriano no puedan descansar en la antesala del partido por 16avos de final del Mundial 2026 contra México.

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Ante esto, la organización decidió lanzar un comunicado repudiando los hechos: “Sobre algunas acciones extra futbolísticas, hemos decidido enviar un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”.

@ClaraBrugadaM Además, el mensaje agregó: “Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”.

Por último, decidieron concluir con un mensaje dedicado al pueblo ecuatoriano, manifestándoles tranquilidad y confianza con lo que sucedió: “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”.

Cómo llegan Ecuador y México Ambos equipos se juegan la permanencia en el Mundial 2026 esta noche a las 22 horas, en el Estadio Azteca. Los mexicanos al ser locales, ya corren con la ventaja antes del encuentro de que la mayoría del público los alentará, tal como lo fueron durante toda la fase de grupos, en la que quedaron primeros después de ganar los tres encuentros en la zona A, con Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.

La curiosidad de su participación en la primera fase, es que además de ganar todos partidos, también mantuvieron la valla invicta. Aunque tienen una estadística en contra: todas las selecciones que pasaron la fase de grupo sacando los nueve puntos y no les convirtieron goles, no han salido campeones de la Copa del Mundo. Ecuador le ganó a Alemania y sigue con vida en el Mundial 2026. Costa de Marfil, por su parte, le ganó cómodamente a Curazao. FIFA Ecuador, por su parte, ha sufrido más de la cuenta para llegar a los dieciseisavos de final: perdieron la primera fecha del grupo E ante Costa de Marfil, empataron contra Curazao y definían su pase frente a Alemania. Tras comenzar perdiendo con gol de Leroy Sané a los tres minutos, la garra del equipo de Sebastián Beccacece pudo reaccionar rápidamente y Nilson Ángulo lo empató 6 minutos después. Finalmente, después de sufrir durante varios períodos, a los 77 minutos del complemento Gonzalo Plata metió la pierna luego de un córner y convirtió el gol para darles la clasificación como uno de los mejores teceros a 16avos de final.