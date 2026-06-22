La familia de Sebastián Beccacece se enfrentó en la tribuna contra los hinchas de Ecuador tras el empate con Curazao en el Mundial 2026

Los familiares del entrenador argentino discutieron en tono elevado con los hinchas ecuatorianos en una de las tribunas que daba al banco de suplentes. Por el pobre rendimiento del equipo tricolor, piden la renuncia del DT.

La familia de Beccacece se enfrentó en la tribuna contra los hinchas de Ecuador

Durante el pobre y decepcionante empate de Ecuador ante Curazao en el Mundial 2026 , la familia de Sebastián Beccacece protagonizó momentos de tensión con aficionados ecuatorianos que reclamaban por la actuación del equipo que dirige el argentino.

Los cruces de opiniones y el clima caldeado en las gradas quedaron registrados en imágenes que empezaron a circular en redes sociales .

Con el correr de los minutos, los intercambios verbales fueron subiendo de tono hasta generar un momento de máxima tensión en uno de los sectores del estadio. La discusión no pasó a mayores de casualidad y el episodio refleja con crudeza el estado de ánimo de una hinchada que ve el sueño mundialista en peligro después de una derrota ante Costa de Marfil y un empate ante los caribeños.

Beccacece no esquivó la situación. El entrenador argentino reconoció las críticas y las asumió en conferencia de prensa: "Es normal que sientan esa decepción, es lo que más me duele. Por ahí yo no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos".

“No sabés de fútbol”: la acusación de los familiares de Beccacece a un hincha

Según se puede ver en el video, una integrante de la familia de Beccacece reaccionó ante los insultos y lanzó un vaso con agua en dirección a los aficionados que criticaban al técnico. Inmediatamente después, también se la escuchó gritar: “Aprendan a ver el fútbol”, mientras otras personas intentaban calmar la situación.

Embed Altercation with the Beccacece family in the stands yesterday. pic.twitter.com/7SN8QLqbYB — Footy Condor (@FootyCondor) June 22, 2026

La respuesta desde el entorno del entrenador no terminó allí. Otro familiar del DT argentino se enfrentó verbalmente con los hinchas y les reprochó sus críticas al equipo.

“No tenés idea. No sabés de fútbol, no miraste el partido. No ves”, se escucha decir en uno de los videos que se viralizaron en las últimas horas.

Del otro lado, los simpatizantes ecuatorianos tampoco se quedaron callados. Uno de ellos respondió con dureza: “No le pueden ganar a este equipo”, en referencia al empate frente a Curazao.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador por el Mundial

El partido entre Ecuador y Alemania está programado para el jueves 25 de junio a las 17 (hora de la Argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

¿Qué necesita Ecuador para avanzar en el Mundial 2026?