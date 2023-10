Eden Hazard anunció su retiro del fútbol profesional

"He podido realizar mi sueño, he jugado y me he divertido en muchos campos de todo el mundo. Ahora es el momento de disfrutar de mis seres queridos y vivir nuevas experiencias", agregó.

Eden Hazard NA

Hazard llegó al Chelsea en 2012 procedente del Lille y ganó la Europa League en 2013 y 2019 con el club londinense. También ganó el título de la Premier League en 2015 y en 2017, así como la Copa de la Liga y la Copa FA.

Debutó con la selección absoluta de Bélgica en 2008 y marcó 33 goles en 126 partidos, liderando a los belgas hasta el tercer puesto en el Mundial de 2018, antes de retirarse del fútbol internacional tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar del año pasado.