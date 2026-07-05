Se vuelven a cruzar en el Mundial 2026: la rivalidad que enciende la previa de Brasil vs Noruega

Ambas selecciones se verán las caras en el MetLife Stadium, pero todas las cámaras apuntarán al duelo personal entre Erling Haaland y Gabriel Magalhães.

Haaland y Gabriel trasladan el duelo de la Premier League a la Copa del Mundo.

El MetLife Stadium será el escenario de la gran final del Mundial 2026 , pautada para el 19 de julio. Pero también albergará uno de los duelos más esperados por todo el planeta del fútbol: el choque de octavos de final entre Brasil y Noruega.

Si bien los nórdicos ostentan ser la única selección con historial invicto ante la Canarinha, los focos se irán a un enfrentamiento de antología: Erling Haaland y Gabriel Magalhães . Ambos jugadores arrastran una fuerte disputa iniciada en la Premier League, trasladada ahora a la Copa del Mundo.

El 31 de marzo de 2024 , durante un aburrido 0 a 0 entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad Stadium, el defensor brasileño controló bien al noruego, incapaz de ocultar su fastidio. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el Androide fue a encarar a su rival tras el pitazo final.

Los golpes parecían inminentes, obligando a la intervención de Pep Guardiola para controlar a Haaland. Este se plantó cara a cara frente a Gabriel y, a pesar de taparse la boca, lo habría insultado, marcando el primer capítulo de una de las rivalidades más fuertes de toda Inglaterra y Europa.

El noruego seguía enojado con el brasileño , algo evidente el 22 de septiembre de 2024 en el empate 2 a 2 conseguido con un gol agónico de John Stones a los 98 minutos. Tras el festejo, el Androide entró corriendo al arco, tomó la pelota y le tiró un pelotazo en la nuca a Gabriel. El defensor no reaccionó, ya que tenía la cara tapada con su camiseta.

Esto desembocó en un tumulto, dejando como recuerdo la respuesta del delantero al ser encarado por el brasileño: "Keep humble, keep humble", traducido al español como "mantente humilde".

Lejos de tirar más leña al fuego, el defensor buscó bajar los decibeles declarando días después: "No me acuerdo del pelotazo. Es una guerra, el fútbol es provocación y esto es normal".

Paliza del Arsenal y fuerte cara a cara

Los Gunners le darían un baile histórico al Manchester City el 2 de febrero de 2025 en el Emirates Stadium, la oportunidad perfecta para cobrarse la bronca del partido anterior. En cada uno de los cinco goles de los de Londres, Gabriel le gritó la anotación en la cara a Haaland.

Cada córner era una batalla feroz entre ambos, llena de agarrones e insultos para avivar una rivalidad interminable. Al cruzarse tan seguido, el Androide era consciente de su futura revancha.

El contragolpe del Androide

Este es el episodio más reciente y llamativo de todos. El 19 de abril de 2026, con el Arsenal puntero y el City persiguiéndolo en la Premier League, los de Pep Guardiola se llevaron la ventaja gracias a Haaland, ganador del mano a mano ante Gabriel para anotar un gol.

A los 82 minutos, el noruego aguantó la pelota para hacer tiempo, desbordado, el brasileño fue abajo desde atrás con una patada durísima. Lejos de quedarse en el piso, el atacante se levantó de un salto para encararlo. Hubo empujones, insultos y manotazos, terminando ambos amonestados.

Este episodio marcó un punto de no retorno en su relación. Haaland y Gabriel se detestan y no lo ocultan, asumiéndose como rivales. Por eso, el Mundial 2026 será un nuevo escenario para ambos, con la posibilidad de sumar un capítulo a uno de los duelos personales más feroces de Europa.

Todo listo para los octavos: horario y posibles formaciones de Brasil vs Noruega

Esta vez habrá un duelo trascendental por la Copa del Mundo entre Noruega y Brasil. Dos factores importantes le aportan a este cruce un condimento especial: los sudamericanos jamás pudieron derrotar a los nórdicos, ni siquiera en torneos oficiales.

El segundo punto es la fuerte disputa personal entre Erling Haaland y Gabriel. Los noruegos se saben víctimas en la previa y el Androide entiende su destino de enfrentar a su enemigo sin las figuras del Manchester City, pero con todo el apoyo de su país.

El choque se llevará a cabo el domingo 5 de julio desde las 17:00 en New Jersey/New York. Los de Carlo Ancelotti ven difícil contar con Lucas Paquetá, obligado a salir en el triunfo ante Japón por una molestia.

El probable once de Brasil ante esta baja sería: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Dos Santos; Rayan, Vinicius Junior y Matheus Cunha.

Noruega no presentará variantes y Ståle Solbakken podrá contar con sus mejores hombres. De no mediar ningún inconveniente de último momento, la formación titular sería: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, David Møller Wolfe, Jostein Gundersen, Torbjørn Heggem; Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.