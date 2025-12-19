Conmebol confirmó cuándo se juega la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo + Seguir en









La serie, que enfrentará al campeón de la Copa Sudamericana con el ganador de la Copa Libertadores, se jugará en febrero con partidos de ida y vuelta en Argentina y Brasil.

Lanús y Flamengo disputarán el primer título internacional del calendario sudamericano en una serie a doble encuentro. @clublanus

La Conmebol oficializó este viernes el cronograma de la Recopa Sudamericana que disputarán Lanús y Flamengo. La definición se llevará a cabo en febrero y mantendrá el formato tradicional de ida y vuelta, a diferencia de otras finales continentales que se resuelven en partido único.

La Recopa enfrentará a los campeones continentales de la temporada pasada y se presenta como uno de los primeros compromisos internacionales de peso del año. El certamen reúne al ganador de la Copa Sudamericana y al campeón de la Copa Libertadores, y se disputa anualmente desde fines de la década del 80.

Lanús accedió a esta instancia tras consagrarse en la Copa Sudamericana, título que le permitió además asegurar su participación en la próxima edición de la Libertadores. El conjunto argentino protagonizó una campaña sólida a lo largo del certamen y cerró su recorrido con una victoria en la final disputada en Paraguay.

Por su parte, Flamengo llega como campeón de la Copa Libertadores, luego de una campaña que incluyó una fase de grupos competitiva y una serie de cruces exigentes en las instancias eliminatorias, hasta consagrarse en la final continental. El club brasileño también fue protagonista en otras competencias internacionales de la temporada.

Flamengo y Lanús disputarán la Recopa Sudamericana: cuándo se juegan los partidos Según informó el organismo, el partido de ida se jugará el jueves 19 de febrero en Buenos Aires, mientras que la revancha tendrá lugar el jueves 26 de febrero en Río de Janeiro. Ambos encuentros comenzarán a las 21.30, hora local.

El último antecedente de la Recopa tuvo como ganador a Racing Club, que se quedó con el trofeo tras imponerse ante Botafogo en la edición 2025. Ahora, Lanús y Flamengo buscarán sumar un nuevo título internacional y abrir el calendario sudamericano con una definición de alto perfil. Los campeones argentinos de la Recopa Sudamericana 1990 Boca Juniors vs. Atlético Nacional 1-0 1995 Independiente vs. Vélez Sarsfield 1-0 1997 Vélez Sarsfield vs. River Plate 1-1 (4-2) 2005 Boca Juniors vs. Once Caldas 3-1 y 1-2 2006 Boca Juniors vs. São Paulo 2-1 y 2-2 2008 Boca Juniors vs. Arsenal 3-1 y 2-2 2015 River Plate vs. San Lorenzo 1-0 y 1-0 2016 River Plate vs. Santa Fe 0-0 y 2-1 2019 River Plate vs. Athletico Paranaense 0-1 y 3-0 2021 Defensa y Justicia vs. Palmeiras 1-2 y 2-1 (4-3) 2025 Racing Club vs. Botafogo 2-0 y 2-0