El curioso elogio de Ronaldo a Messi: "Yo a los 38 había dejado de jugar hacía cuatro años y pesaba 120 kilos" + Agregar ámbito en









Luego de la victoria por 2-0 frente a Austria, el 10 argentino se convirtió en el máximo goleador de Copas del Mundo y sorprendió hasta a uno de los mejores delanteros de la historia. "O fenómeno" ganó dos Copas del Mundo con Brasil.

Ronaldo Nazario afirmó que Lionel Messi es el "mejor jugador de todos los tiempos". @Ronaldo

Luego de que Lionel Messi anotará un doblete frente a Austria este lunes y se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los mundiales, Ronaldo Nazario, el astro brasileño, elogió al capitán argentino.

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“¡Tiene 38 años, Dios mío! A los 38 años yo ya me había retirado hacía cuatro años y pesaba 120 kilos”, afirmó sorprendido el exdelantero campeón del mundo sobre la vigencia del diez argentino y su estado físico.

El brasileño expresó su admiración en un artículo publicado por el diario francés L’Equipe titulado "Es el mejor jugador de la historia´: Zlatan Ibrahimovic, Lamine Yamal, Xavi, Careca...Todos se ponen de pie por Messi".

“O fenómeno” tiene 49 años y se dedica al mundo empresarial. Fue dueño de Cruzeiro y de Real Valladolid, en los últimos años vendió sus acciones pero continua ligado a ambos clubes de manera institucional, como inversor y posible dirigente.

ronaldo nazario (2) Como jugador, Ronaldo ganó dos Copas del Mundo, dos Balones de Oro y es el tercer máximo goleador en mundiales con 15 goles. @Ronaldo

A sus 34 años, la carrera de Ronaldo ya estaba llegando a su fin. Jugó 69 partidos en Corinthians y se retiró el 14 de febrero de 2011. En su trayectoria como jugador pasó por clubes como Barcelona, Real Madrid, y AC Milan. Fue dos veces ganador del balón del oro y de la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. El delantero brasileño hizo 15 goles en cuatro mundiales disputados. Después del doblete ante Austria del argentino, quedó tercera en la tabla de máximos artilleros en este torneo por detrás de Lionel Messi (18) y el alemán Miroslav Klose (16). "Es el mejor de todos los tiempos", había declarado Ronaldo unos días antes “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”, describió Ronaldo luego de la victoria frente a Argelia. Además, sobre la noche en que alcanzó los diez goles mundialistas aseguró que “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".