El descargo de Mascherano tras el empate agónico de la selección en el Preolímpico

El entrenador de la selección argentina Sub-23 , Javier Mascherano , tras el debut de su equipo en el Torneo Preolímpico Sudamericano con empate frente a Paraguay (1-1), expresó que "era importante no perder por cómo se dio el partido".

"Al final para nosotros, por cómo se dio el partido, era importante no perder. Empezar perdiendo en este tipo de torneos es un gran problema, ahora a seguir buscando nuestro mejor nivel para el próximo partido" , expresó el entrenador de 39 años.

"Y de todo lo que pase voy a ser responsable yo. Me gusta el desafío y me siento respaldado por los jugadores, que eso es lo más importante" , señaló.

"Respecto del partido creo que el análisis, a mi manera de ver, fuimos el equipo que llevó el peso de partido y el que generó más situaciones, lamentablemente quizá en esa jugada aislada del penal (a favor de Paraguay), que a mi criterio es dudoso, puede que sí o puede que no, pero tampoco me gusta hablar demasiado de los arbitraje", dijo tras hacer un breve análisis del cotejo.

"Lo que si valoro, que se los dije a los jugadores, fue la búsqueda de ir por el partido, al final, en el primer tiempo los primero quince y veinte minutos generamos tres/cuatro situaciones de gol que no pudimos convertir. Después el partido se emparejo, se equilibró y en el segundo tiempo nos costó al principio pero los cambios refrescaron al equipo y empezamos a generar situaciones, de hecho, los primeros diez/quince minutos habíamos generado alguna u otra situación. Pero nos pega de lleno el mazazo del penal, pero me quedo con las cosas positivas como les dije a los jugadores", expresó el ex jugador del Barcelona, de España, y Liverpool, de Inglaterra.

"Todos están en condiciones de jugar. Tenemos esa tranquilidad. Las soluciones que no encontramos al inicio del partido las tenemos que encontrar con los recambios. Hoy los cambios nos dieron agilización en el juego", cerró Mascherano.