El campeón del mundo realizó un posteo en su cuenta de Instagram a horas del partido con Argelia en Kansas City.

El emotivo mensaje de Ángel Di María a la Selección argentina en la previa al debut en el Mundial.

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 , Ángel Di María publicó este martes un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a sus excompañeros. “Estamos con ustedes hasta el fin del mundo” , posteó el “Fideo”.

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. Vamos Argentina!!", dijo el campeón del mundo en su posteo.

El campeón del mundo realizó un posteo en su cuenta de Instagram a horas del partido con Argelia en Kansas City.

Tras la publicación de “Fideo”, muchos de sus excompañeros con los que obtuvo todos sus logros en la Selección argentina comentaron la foto.

Nahuel Molina comentó tres emoticones de corazones. Por su parte, Enzo Fernández comentó: “Fideo, Fideo, Fideo” y cuatro corazones con los colores de la bandera argentina.

Otro que se sumó a los comentarios fue Leandro Paredes, que puso: “ídolo” y el emoticón de la bandera albiceleste a la par de un corazón azul. Quien también le respondió fue Cristian "Cuti" Romero. “Gracias por todo, Fide”, escribió el defensor acompañado de dos corazones.

Además, Giovani Lo Celso, hincha de Rosario Central al igual que él, publicó: “Que grande que sos”, seguido de dos corazones azules.

El jugador rosarino, autor del gol en la final de la Copa América 2021, de la conquista de la Finalissima y también protagonista de la inolvidable final del Mundial de Qatar ante Francia, se despidió de la Selección con cuatro títulos mayores y un lugar asegurado entre los grandes ídolos de la Albiceleste.

Ahora, desde otro lugar, el campeón del mundo vive una experiencia distinta. Ya sin la presión de estar dentro del campo y con la camiseta de hincha, acompañará a la distancia a un grupo con el que compartió los momentos más gloriosos de su carrera.