Conmebol homenajeó a la Selección Argentina y a Los Redondos con una imagen inspirada en Oktubre

La organización sudamericana promocionó así el debut del equipo de Lionel Scaloni fente a Argelia. El guiño tiene lugar a poco más de una semana del fallecimiento del Indio Solari.

Conmebol homenajeó a la Argentina y al Indio Solari.

La previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sumó un inesperado guiño al rock nacional . A través de sus redes sociales, la Conmebol compartió una ilustración dedicada al encuentro frente a Argelia que rápidamente llamó la atención de los hinchas por su fuerte inspiración en Oktubre , uno de los discos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

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La publicación estuvo acompañada por la frase “¡A brillar, Argentina!” , una expresión que para muchos fanáticos remite inmediatamente al universo ricotero y que sirvió como eje de una pieza gráfica cargada de referencias culturales y futboleras.

El diseño retomó elementos visuales característicos de la histórica portada creada para Oktubre y los trasladó al mundo de la Selección Argentina. En la imagen se observan banderas albicelestes, bombos, hinchas y distintos símbolos vinculados al fútbol nacional.

La composición recrea un clima popular y de tribuna que remite tanto a la pasión futbolera como al imaginario construido alrededor de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson .

Además, el trabajo incluyó una gran cantidad de personajes inspirados en distintas etapas de la historia del seleccionado argentino.

Quiénes aparecen en el diseño

Entre las figuras representadas aparecen referencias a futbolistas de la actualidad, campeones del mundo de distintas generaciones y otras personalidades estrechamente ligadas a la historia de la Albiceleste.

También pueden identificarse guiños a entrenadores, hinchas emblemáticos y elementos asociados a la cultura popular argentina, en una mezcla que busca sintetizar la identidad futbolera del país.

La ilustración propone un recorrido visual donde conviven pasado y presente, combinando las conquistas históricas de la Selección con el entusiasmo que genera una nueva participación mundialista.

La repercusión entre los hinchas

La publicación tuvo una rápida circulación en las redes sociales y recibió elogios de numerosos usuarios que destacaron la combinación entre fútbol y rock nacional.

Muchos fanáticos celebraron especialmente la referencia a Oktubre, una obra que con el paso de los años se transformó en uno de los íconos culturales más reconocibles de la Argentina.

La imagen logró conectar dos universos profundamente arraigados en el imaginario popular: la mística de la Selección y el legado artístico de Los Redondos.

Así, a pocas horas del estreno mundialista, la Conmebol eligió una forma distinta de acompañar la expectativa de los argentinos, con una postal que unió pasión futbolera, identidad cultural y la ilusión de comenzar otro camino hacia la gloria.

Argentina debuta ante Argelia

El afiche difundido por la entidad sudamericana también incorporó los escudos de ambos seleccionados que protagonizarán el encuentro.

Junto al emblema argentino aparece el de Argelia, acompañado por algunos de sus símbolos más representativos, como la media luna y la estrella roja que identifican al conjunto africano.

De esta manera, la pieza gráfica funcionó además como promoción del estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.