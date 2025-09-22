SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de septiembre 2025 - 21:00

El fútbol de luto: la figura internacional que disputaba un partido de veteranos y murió de un doble infarto

El fútbol europeo está de luto por la terrible tragedia que sufrió una de las glorias del Estrella Roja de Serbia.

El fútbol europeo se lamentó la perdida del jugador que supo lucirse en Serbia y Francia.

El fútbol europeo se lamentó la perdida del jugador que supo lucirse en Serbia y Francia.

No son muchos casos, pero siempre suelen resonar en todo el mundo cuando estos se hacen presentes. Días atrás, en Serbia aún no pueden creer lo que le tocó vivir a los presentes en el duelo senior entre el Estrella Roja de Belgrado y PKB Korporacija, ya que allí se produjo el fallecimiento de Dejan Milovanovic.

Informate más
fallecimiento-dejan-milovanovic-partido-veteranos-belgrado
El ex mediocampista fue una figura importante en el fútbol de Serbia.

El ex mediocampista fue una figura importante en el fútbol de Serbia.

Un final trágico: que pasó con Dejan Milovanovic

En un duelo entre las viejas glorias del Estrella Roja y el PKB Korporacija, Milovanovic había logrado alegrar a todos en el estadio al convertir un tanto a los siete minutos del encuentro. Pero minutos más tarde, al agarrar la pelota para ejecutar un córner, todo lo que era alegría se vió embarrado por la angustia.

El jugador se desplomó y rápidamente los médicos ingresaron para asistirlo. Entre los alarmantes gestos de los presentes dentro de la cancha, fue una hora completa en la que intentaron reanimarlo, incluso lo llevaron al centro médico del club, pero lamentablemente, nada funcionó. Se confirmó que el exfutbolista sufrió un doble infarto.

La carrera futbolística de Milovanovic

Quizás para muchos no sea un apellido de renombre, pero Dejan Milovanovic dejó su huella con su fútbol en los clubes que defendió. Principalmente el Estrella Roja, que fue su casa y con el cuál conquistó varios títulos locales, las redes de la institución lo homenajearon y los hinchas no ocultaron su tristeza al enterarse del doloroso desenlace.

El Lens de Francia tampoco se olvidó del serbio, ya que, si bien jugó menos de 50 partidos allí, fue clave para el ascenso a la Ligue 1. Esa camada fue la que empezó la gestación de un equipo que en años posteriores llegaría a pelear el torneo con el multimillonario París Saint-Germain. La institución lo despidió con profundo dolor en sus redes sociales y los hinchas del conjunto francés también acompañaron con sus mensajes de apoyo a la familia.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias