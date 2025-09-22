El fútbol de luto: la figura internacional que disputaba un partido de veteranos y murió de un doble infarto







El fútbol europeo está de luto por la terrible tragedia que sufrió una de las glorias del Estrella Roja de Serbia.

El fútbol europeo se lamentó la perdida del jugador que supo lucirse en Serbia y Francia.

No siempre dentro de las canchas las historias del fútbol tienen un final feliz. Y no, no se habla desde lo deportivo, ya que, si bien no son muchas, las tragedias pueden ocurrir y cuando eso pasa, deja una tristeza que invade el pecho de cualquier fanático de este deporte.

No son muchos casos, pero siempre suelen resonar en todo el mundo cuando estos se hacen presentes. Días atrás, en Serbia aún no pueden creer lo que le tocó vivir a los presentes en el duelo senior entre el Estrella Roja de Belgrado y PKB Korporacija, ya que allí se produjo el fallecimiento de Dejan Milovanovic.

fallecimiento-dejan-milovanovic-partido-veteranos-belgrado El ex mediocampista fue una figura importante en el fútbol de Serbia.

Un final trágico: que pasó con Dejan Milovanovic En un duelo entre las viejas glorias del Estrella Roja y el PKB Korporacija, Milovanovic había logrado alegrar a todos en el estadio al convertir un tanto a los siete minutos del encuentro. Pero minutos más tarde, al agarrar la pelota para ejecutar un córner, todo lo que era alegría se vió embarrado por la angustia.

El jugador se desplomó y rápidamente los médicos ingresaron para asistirlo. Entre los alarmantes gestos de los presentes dentro de la cancha, fue una hora completa en la que intentaron reanimarlo, incluso lo llevaron al centro médico del club, pero lamentablemente, nada funcionó. Se confirmó que el exfutbolista sufrió un doble infarto.

La carrera futbolística de Milovanovic Quizás para muchos no sea un apellido de renombre, pero Dejan Milovanovic dejó su huella con su fútbol en los clubes que defendió. Principalmente el Estrella Roja, que fue su casa y con el cuál conquistó varios títulos locales, las redes de la institución lo homenajearon y los hinchas no ocultaron su tristeza al enterarse del doloroso desenlace. El Lens de Francia tampoco se olvidó del serbio, ya que, si bien jugó menos de 50 partidos allí, fue clave para el ascenso a la Ligue 1. Esa camada fue la que empezó la gestación de un equipo que en años posteriores llegaría a pelear el torneo con el multimillonario París Saint-Germain. La institución lo despidió con profundo dolor en sus redes sociales y los hinchas del conjunto francés también acompañaron con sus mensajes de apoyo a la familia.

