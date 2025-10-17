El insólito salvador del fútbol inglés: el día que un perro evitó la quiebra del Manchester United

El mundo del fútbol y un episodio protagonizado por un perro, que fue el encargado de salvar al Manchester United.

La mayoría de los clubes más importantes del mundo del fútbol arrastran historias asombrosas desde sus orígenes hasta la actualidad. Algunas con episodios totalmente fuera de lo común, pero que han ayudado para forjar un legado dentro del deporte y no siempre tienen como protagonistas a los jugadores .

Así le sucedió al Manchester United , quién de no ser por un perro San Bernardo , quizás no se hubiera convertido en una de las instituciones más respetadas de todo el planeta. De no ser por la particular intervención del animal, ni siquiera pudo haber llegado a existir.

Si bien hoy todos lo conocen como el Manchester United, se fundó en la ciudad de Inglaterra bajo el nombre de Newton Heath LYR en 1878. Se incorporó a la Primera División en 1892 y descendió dos años después. Esto provocó la salida de las mayores figuras del club y para todos, era inminente la bancarrota ante este panorama.

Los problemas financieros no paraban de llegar y los mismos empleados fueron los que tomaron la decisión de buscar formas de recaudar dinero y salvar a la institución en 1901 . Para esto, organizaron una feria en pleno centro de Manchester, aunque la iniciativa lejos estuvo de ser exitosa.

Como objetivo, había que reunir como mínimo 1000 libras, pero fue tal el fracaso de la feria que los mismos integrantes del equipo perdieron dinero a la hora de armar todo. Era inevitable la desaparición del club de fútbol, pero el último día, quizás la jornada con menos esperanza de todas, sucedió algo que cambiaría para siempre el destino de los Red Devils.

The Major: el salvador de los Diablos Rojos

The Major era el San Bernardo de Harry Stafford, capitán del equipo. Era normal que, durante los juegos, se lo vea echado junto a una caja de recolección atada a su cuello. El último día de la feria, el perro desapareció y generó más problemas de los que ya tenían, aunque lejos estaban de saber todos que este hecho marcaría el inicio de la salvación.

La mascota vagó por las calles de la ciudad y fue encontrada por John Henry Davies, quién tenía varios negocios en Manchester. Al verlo en su restaurante, rápidamente quiso quedarse con él para regalárselo a su hija, por lo que finalmente terminó de dar con el dueño tras publicar un anuncio en los periódicos locales.

Stafford no quería vender a su perro, pero el hecho de salvar al club fue más fuerte y decidió finalmente aceptar la oferta. Aunque esto fue mucho más grande debido a que el empresario se empezó a interesar por la institución. Juntó cuatro inversores más y rescató al conjunto inglés de la bancarrota. Incluso Davies terminó siendo presidente y Stafford fue nombrado director, todo gracias a The Major, el héroe responsable de la existencia del Manchester United.