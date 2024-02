El presidente de Huracán salió al cruce de su par de San Lorenzo: "Los veo más clásico de Riestra que de Boca"

"Me sorprendió un poco lo que escuché. Son opiniones. Si hablamos de clásico barrial, los veo más clásico de Riestra que de Boca", dijo el presidente de Huracán en declaraciones a ESPN. Garzón le respondió a Moretti y Bareiro, quienes coincidieron que el clásico de San Lorenzo con Boca "es más lindo" en comparación con Huracán . Con suma ironía, Garzón hizo referencia a la escasa diferencia en metros que tienen los estadios de San Lorenzo y Deportivo Riestra , ubicados en el Bajo Flores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CAHuracan/status/1759372734906134938&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial: Facundo Sava dejó de ser el técnico de Huracán.



Desde este lunes, Walter Coyette se hará cargo del Plantel Profesional de manera interina.#VamosGlobo #HuracánYNadaMás pic.twitter.com/imCbeiVsqV — CA Huracán (@CAHuracan) February 19, 2024

Sava, quien asumió en Huracán el comienzo de la temporada, renunció luego de la derrota agónica ante Vélez, por 1 a 0, en el partido correspondiente a la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga. Hasta allí, su equipo obtuvo 4 puntos como consecuencia de un triunfo, un empate y cuatro derrotas.

"Sentimos que no les pudimos dar a los jugadores lo que necesitaban y la decisión la tomamos en conjunto con la dirigencia. Voy a cobrar hasta el último día que trabajé", indicó el "Colorado". "Huracán me trató muy bien. No salieron las cosas en los pocos partidos que estuvimos. Por ahí en otro lugar nos pasó lo mismo pero sentíamos que las cosas podían funcionar", señaló Sava.

La dirigencia de Huracán designará a Walter Coyette como interino. Hasta el momento, Frank Darío Kudelka apareció como uno de los candidatos para suceder a Sava. El ex DT de Talleres de Córdoba y Lanús ya tuvo un paso por el "Globo" con dos ciclos: 2013-2014 y 2020-2021.