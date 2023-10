El video del impactante choque y vuelco en el Top Race en Paraná

Se disputaban las primeras vueltas de la final de la décima fecha del Top Race en el Autódromo Ciudad de Paraná , cuando el Chevrolet Cruze TR V6 de Ulises Campilla y, levantó vuelo y empezó su vuelco interminable. La carrocería del auto quedó desintegrada y la estructura tubular junto a las protecciones que rodean la butaca fueron claves para que el tema no pase a mayores.

Posteriormente, la médica del circuito, Soledad Costabel informó a la transmisión oficial el estado de salud del piloto: “Está bien, está lucido y compensado. Está con perfectas condiciones hemodinamicas. Recibió un traumatismo de clavícula en el miembro superior derecho, pero no reviste gravedad . Lo vamos a trasladar para descartar cualquier otra lesión”, señaló la mujer.

accidente vuelco top race.mp4

Juan José Monteagudo, jefe del equipo JM Motorsport, que asisten el coche de Campillay, afirmó que “el 80 por ciento del auto quedó destruido. Solo rescatamos el solo motor, caja y diferencial. Pero lo más importante es que Ulises está bien gracias a la célula de seguridad del coche”.

Qué dijo Campillay sobre su debut en el Top Race

Ulises Campillay es un piloto sanjuanino de 19 años. Este fin de semana debutó en el Top Race. En la previa de lo que fue el accidente que terminó con el joven en el hospital, había señalado su alegría por este debut.

“Este es un salto importante en mi carrera deportiva. Es un nuevo desafío que lo afronto con muchas ganas. El objetivo es estar presente en las fechas que quedan del año, para usarlas como adaptación a la potencia de los V6. Confío plenamente en el equipo y en mis compañeros Lucas Guerra y Figgo Bessone, que me aportarán toda su experiencia para poder crecer y aprender al lado de ellos”.

Top Race: cómo quedaron las posiciones

Por este incidente, "Josito" Di Palma, quien protagonizó el choque con Campillay, debió abandonar por daños en la parte delantera de su auto y fue un golpe de efecto en el campeonato ya que se trató del piloto que llegó como líder en la tabla a esta fecha. “Cingolani entra casi en trompo, levanto para esquivarlo porque se me viene para mi lado. Obviamente me lo llevo puesto porque creo que me chocan de atrás”, contó el piloto arrecifeño. “Lo que sucedió fue una desgracia con suerte porque Ulises está bien”.

Con ello arde la pelea por el título ya que el era tercero en el torneo, Marcelo Ciarrocchi (Mondeo TRV6), venció de punta a punta. El tercero en discordia, Diego Azar (Lexus TR V6), fue cuarto. El podio lo completaron Facundo Aldrighetti (Lexus TR V6) y Lucas Guerra (Cruze TR V6). Por ahora Di Palma se mantiene en la cima del certamen con 278 puntos. Segundo se ubica Azar, con 261 unidades y luego, Ciarrocchi, con 239.