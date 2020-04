Mapa del fútbol mundial: 4 ligas canceladas y 27 con intenciones de reanudar

Los países que decidieron cancelar los torneos son Argentina, Bélgica, Holanda y Francia, a los que se les podría sumar Rusia donde se daría por terminada la liga con 22 fechas de 30 disputadas.

El único lugar donde todo transita con normalidad es en Nicaragua donde se sigue jugando mientras en Polonia se reanudará la competición el próximo 29 de mayo, según anunció el primer ministro Mateusz Morawiecki y en Suecia la temporada regresaría el 14 de junio.

En tanto, hay equipos que se están entrenando en Alemania donde la Bundesliga se reiniciaría en mayo, en Armenia donde aún no se sabe si se retomará la liga, en Bulgaria donde se barajan posibilidades de retorno y en Croacia donde se estima que el torneo se reanudaría del 15 de mayo al 1° de junio.

También volvieron a las prácticas los elencos de Dinamarca donde regresaría la liga el 24 de mayo, los de Finlandia donde no hay definición sobre la vuelta a la competición, los de Hungría donde la idea retomar el juego a fines de mayo y en Israel donde se entrenan en grupos limitados.

Por su parte, en Japón algunos equipos reiniciaron los entrenamientos de manera limitada y, si bien se espera que se vuelva a jugar en junio, todo está sin confirmación tras un rebrote del coronavirus.

En España el presidente del Gobierno remarcó que se podrán llevar a cabo a partir del 4 de mayo entrenamientos individuales y el torneo liguero daría comienzo el fin de semana del 14 de junio mientras en Inglaterra hay una fecha provisional de reinicio que sería el 8 de junio.

Los equipos de Grecia volverán a las prácticas en grupo el 15 de mayo y la Liga volvería el 13 o 14 de junio, mientras en Islandia el próximo lunes comienzan a entrenarse ya que la Copa comenzaría el 8 de junio y la Liga, el 14.

En Italia la vuelta a los entrenamientos está prevista para el 18 de mayo, pero no se definió el reinicio de la temporada, en Brasil pretenden reanudar las competiciones a fines de mayo, pero no hay nada decidido, en Chile no está previsto ni que regresen los entrenamientos y en China habrá novedades la próxima semana acerca del reinicio.

En Colombia el Ministerio del Deporte confirmó que hasta el 31 de mayo no podrá haber ningún evento deportivo, a la vez que en Escocia todo el fútbol de la Premier está suspendido hasta el 10 de junio y en Estados Unidos el fútbol sigue parado sin fecha de reinicio.

Además, en México no hay certezas respecto a la fecha de la reanudación del certamen, en Uruguay no hay fechas ni de entrenamientos ni del campeonato, pero sí consenso para terminarlo este año, en Portugal se decidirá en las próximas horas si se cancela el torneo y en Noruega el Gobierno define mañana si los entrenamientos grupales pueden regresar el 11 de mayo.

En Suiza aguardan volver a las prácticas con grupos pequeños de jugadores, en Sudáfrica no hay planes de volver a los entrenamientos, al menos, hasta junio y en Ucrania, si la cuarentena termina el 12 de mayo, se espera que la liga regrese a comienzos de junio.