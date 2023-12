Enzo Fernández contó la amenaza que recibió de Mbappé en la final de Qatar

En ese preciso instante, un compañero salió en su defensa para no dejarse intimidar por la estrella de los Galos: “ Ahí, Cuti (Romero)... Tengo un soldado atrás que me defiende. Cuando hacemos el tercer gol, Cuti se lo grita en la cara a Mbappé, está loco”. “ Mbappé me decía como que nos iba a matar, que ellos iban a ganar la final ”, insistió frente a la repregunta del conductor, Sebastián Vignolo .

El mediocampista del Chelsea fue consultado por un extraño momento antes de que Lionel Messi ejecutara el penal del 1-0 en Qatar. Allí, Olivier Giroud y Aurélien Tchouaméni intentaron evitar que observara el remate de la Pulga: “No me dejaban verlo. Una locura. Me puse entre medio de los dos, se empezaron a cerrar y querían empujarme hacia atrás. ¿Cómo no me vas a dejar verlo?”.