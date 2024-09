Escandaloso cruce entre el presidente de Talleres y el árbitro Andŕes Merlos: "Me pegó una trompada"

"Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. Por qué lo hacía; no es la primera vez, ya van varias veces", inició Fassi. Y agregó: "Empezó a gritar y me dijo ‘si querés hablar te invito para que vengas’, yo le dije que sí con todo gusto, Vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pegó una patada al vicepresidente, Hugo Gatti".

El conflicto se intensificó tras un polémico gol de Boca en un partido reciente, en el que Merlos convalidó un gol que muchos consideraron ilícito. Un video circuló mostrando a Fassi insultando a Merlos tras el incidente.

Merlos, después del altercado, dejó el estadio bajo custodia de seguridad y no hizo declaraciones a la prensa. Este no es el primer enfrentamiento entre ambos; en 2022, Fassi ya había sido sancionado por increpar a Merlos tras un partido.