Estudiantes de Río Cuarto hizo historia en Madryn y ascendió a Primera tras 40 años

El conjunto cordobés igualó 1-1 ante Deportivo Madryn, selló un global de 3-1 y regresará a la Liga Profesional luego de cuatro décadas fuera de la élite del fútbol argentino.

En un intenso partido disputado en el Estadio Abel Sastre , Estudiantes de Río Cuarto igualó 1-1 ante Deportivo Madryn y, gracias al 3-1 obtenido en el global, consiguió el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años. El equipo dirigido por Iván Delfino coronó así un recorrido sólido en el Reducido, donde superó a Patronato , Gimnasia y Tiro y Estudiantes BA .

El domingo marcó un capítulo histórico para el "León", que regresará a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez desde sus participaciones en los Torneos Nacionales de 1983 a 1985.

El conjunto de Iván Delfino , que había finalizado segundo en la Zona B, consolidó un Reducido impecable: eliminó a Patronato (2-1 global), a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y a Estudiantes de Buenos Aires , este último gracias a la ventaja deportiva tras un 1-1. Del otro lado, Deportivo Madryn volvió a quedarse en la puerta del ascenso y continúa sin haber jugado nunca en Primera División.

En la final, el local salió con agresividad desde el inicio, intentando imponer ritmo y presión alta. Aunque dominó los primeros tramos, no logró inquietar de manera clara el arco de Brian Olivera . La fricción y el juego físico marcaron el desarrollo, mientras Estudiantes se mantuvo ordenado y efectivo en la disputa del mediocampo.

La primera chance nítida llegó a los 21 minutos: Javier Ferreira conectó un cabezazo preciso que obligó a Yair Bonnín a una atajada notable sobre su palo derecho. El dominio siguió siendo cordobés, y Madryn apostó a pelotazos largos que rara vez pudieron superar a Gonzalo Maffini , firme en cada cruce.

El local tuvo su oportunidad más clara a los 33 minutos, cuando un centro de Nazareno Solís encontró a Diego Crego, quien cabeceó por encima del travesaño. Antes del descanso, Bonnín sostuvo al Aurinegro con tres intervenciones brillantes, y Federico Recalde salvó en la línea un remate de Agustín Fontana.

El complemento mantuvo la intensidad y elevó la tensión. Brian Olivera respondió con una gran tapada ante Juan Galeano, pero minutos más tarde el propio Galeano envió un centro perfecto desde la derecha para que Luis Silba conectara una tijera espectacular y marcara el 1-0, descontando en el global.

Embed ¡GOLAZO DE DEPORTIVO MADRYN!



De tijera, Luis Silba rompió el cero a los 19' del segunto tiempo y puso el 1-2 en el global de la final por el segundo ascenso frente a Estudiantes de Río Cuarto, el estadio Abel Sastre. pic.twitter.com/9tRhtugJ2Q — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025

Impulsado por su gente, el equipo de Leandro Gracián arrinconó a Estudiantes, que resistió como pudo en un clima cada vez más caldeado. A los 34 minutos, Agustín Fontana desperdició un mano a mano clarísimo tras quedar solo ante Bonnín, enviando el disparo por encima del travesaño. Enseguida, una falta de Federico Recalde sobre Agustín Morales derivó en la segunda amarilla y dejó a Madryn con uno menos.

La sentencia llegó casi de inmediato: Agustín Morales recibió dentro del área, se generó el espacio y definió con precisión para el 1-1, que liquidó la serie. Desde allí, Madryn se desmoronó mentalmente y el elenco cordobés administró el cierre sin sobresaltos.

Los minutos finales estuvieron marcados por incidentes entre la policía y el público local, además de una invasión de campo que impidió que Estudiantes recibiera el trofeo en el césped. Pese al caótico desenlace, la noche quedó grabada para siempre en la historia del club: Estudiantes de Río Cuarto vuelve, después de 40 años, a la élite del fútbol argentino.