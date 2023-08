Eterno Pepe: José Sand renovó con Lanús

"Yo en diciembre termino mi carrera. Termino mi carrera de futbolista y me pongo a las órdenes de lo que el club decida. Estoy dirigiendo a la (categoría) 2011 y la verdad que estoy feliz, contentísimo. Eso también me tiene contento, por ahí me hace sacar otra cosa de mí", fueron las declaraciones del "Pepe".

Sand estará con el plantel en los 11 encuentros de Lanús para lo que será la Copa de la Liga Profesional, en donde el conjunto dirigido por Frank Kudelka estará en la Zona 2 y debutará este domingo 20 de agosto a las 18:30 como local frente a San Lorenzo.

En el semestre pasado disputó solo seis partidos pero le alcanzó para marcar en tres ocasiones.

El paso de Sand por Lanús

En su trayectoria por el equipo del sur del Gran Buenos Aires, Sand disputó 309 partidos en distintas etapas, en los que convirtió 171 goles -es el máximo anotador de la historia de la institución- y dio 33 asistencias.

Sand fue campeón en cuatro oportunidades con Lanús: ganó el Torneo Apertura 2007, y en el 2016 se quedó con tres títulos más; el Campeonato de Primera División -donde fue goleador con 14 gritos-, la Copa del Bicentenario frente a Racing y la Supercopa Argentina ante River con triunfo por 3 a 0.