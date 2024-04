F1: nuevo cruce entre Toto Wolff y Christian Horner por el futuro de Max Verstappen

El director de Red Bull aseguró que el piloto neerlandés seguirá en el equipo y envió un mensaje a su colega de Mercedes: "Creo que probablemente tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de hacerlo en pilotos que no están disponibles".

"Todo el mundo está esperando ver qué es lo que Verstappen hace", dijo Wolff en Shanghái.

TOTO Y CHRISTIAN HORNER.jpg El insistente deseo del director de Mercedes, Toto Wolff, en contratar para el año próximo al piloto neerlandés Max Verstappen, hizo que su colega de Red Bull, Christian Horner, saliera a responderle con dureza. GPFans

"Hay tantos factores que juegan un papel en la incorporación de un piloto. Claramente, cuando lo miras desde el punto de vista más racional, puedes decir ese es el coche más rápido en manos del piloto más rápido. Pero no creo que esta sea la única razón por la que te quedas donde estás. Digamos que para las mentes simples, esa podría ser la única razón por la que te quedas en un coche y ya está. Pero quizá haya más profundidades para algunas personas que también tienen en cuenta otros factores. Creo que Max tiene eso", señaló Wolff.

"No creo que sea una cuestión de convencer. Creo que Max conoce el automovilismo mejor que nadie, tomará las decisiones que crea que son buenas para él. Creo que influyen varios factores, pero él es el que va a desencadenar que después caigan más fichas de dominó. Todo el mundo está esperando lo que va a hacer. Si yo fuera Max me quedaría en Red Bull en 2025, pero no soy Max. Es el coche más rápido, pero todavía hay otros factores", advirtió.

El austriaco, por el momento, no quiso revelar si tiene o no alguna posibilidad de recibir la llegada del piloto como sustituto inmediato de Hamilton. "Si digo eso, podría estropear mi estrategia", dijo. Sin embargo, parece que su insistencia ya no está gustando a Horner, que decidió salir a responderle con dureza.

El jefe de equipo de Red Bull considera que los problemas de la escudería de Brackley no están en el mercado e incluso se atrevió' a aconsejar al austriaco: "No creo que el problema de Toto sean sus pilotos. Creo que probablemente tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de centrarse en pilotos que no están disponibles".

"Hemos superado el número de carreras que Mercedes ganó en la era moderna, así que el equipo Red Bull está en forma, ¿por qué demonios querrías dejar este equipo?", se preguntó.

"Mercedes es el tercer equipo en este momento, así que pensaría que su tiempo (el de Wolff) estaría mejor empleado quizás centrándose en el equipo más que en el mercado de pilotos", sentenció. "¿Alguien ha oído que George Russell termina contrato a finales de 2025? Quizá no esté tan interesado en quedarse en 2026, ya sabes, el mercado se mueve", finalizó.