El C onsejo de Fútbol de Fernando Gago alcanzó un record negativo en Boca.png , pese a que ratificó la continuidad de Fernando Gago , ahora considera que el ciclo del director técnico está cumplido tras la eliminación a manos de Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores .

Si bien el técnico indicó que tiene fuerzas para continuar y está "entero" para afrontar nuevos desafíos, la dirigencia de Boca considera que el fracaso en el máximo torneo continental, le puso fin a su ciclo y sólo aguardarían que presente su renuncia al cargo.

Gago se reunió con los jugadores primero y luego con el Consejo, les dijo que quiere continuar, con la idea de modificar el mal presente del equipo lo que fue aceptado, pero los dirigentes le plantearon que su continuidad depende del día a día y de los resultados obtenidos, además de mejorar la performance en el Torneo Apertura de la Liga y continuar en la Copa Argentina.

Pero, en la mañana de este jueves todo cambió porque la directiva, tras observar la reacción de los hinchas y socios de Boca, espera que Gago presente su renuncia.

La directiva aguarda la decisión del entrenador que llegó a Boca proveniente de las Chivas de Guadalajara. Si bien en el entorno de Gago no tienen como opción el alejamiento del "Xeneize", tras el partido frente al equipo rosarino se tomará una decisión.

En caso de que Gago se vaya, la dirigencia apunta a Mariano Herrón, quién ya dirigió al equipo en dos ocasiones, tras las dimisiones de Hugo Ibarra y Jorge Almirón y lo hizo con 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Gago tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026 y su despido implicaría para el club abonar una suma de dinero sumamente importante que, por el momento, la dirigencia no está dispuesta a pagar, pero, si Gago no renuncia, saben que no tienen otra alternativa abonar la indemnización.