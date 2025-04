Fernando Gago rompió el silencio y aseguró que nunca se vio "afuera de Boca"

En su análisis, Gago siguió remarcando la complejididad que significó salir adelante después de lo de Alianza Lima : "Todo inicio de una preparación lleva tiempo, son procesos. Y a partir de eso se generan proyecto. Hubo momentos buenos, momentos que no me gustaron. Tuvimos un golpe muy duro, nos queda esa sensación amarga, pero sabiendo que tenermos que seguir creciendo" , comentó 'Pintita'.

Para Gago el objetivo en este 2025 es claro: "Boca tiene que ganar, ser campeón y lograr el campeonato. Ahora, hay una forma, tratamos de llegar con una idea. Tenemos que trabajar con eso. De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé. Yo quiero ser campeón y los chicos están mentalizados. Trabajaremos para eso", sostuvo con firmeza

Por último, abrió su corazó y develó qué significa Boca para él: "Esta es mi casa. Me crié acá. Me han pasado cosas muy buenas y muy malas también. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 6 de la tarde de acá".