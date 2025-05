Fin del "misterio" papal y el fútbol: un pésimo recuerdo para Boca

La versión fue dada a conocer por Sor Margarita, quien en una entrevista difundida en redes sociales explicó que el nuevo Papa tendría un leve fanatismo por el club “Blanquiazul”: “Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí... él lo acompañaba en todo”.

Además, entre risas añadió: “Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta. La camiseta de Alianza”.

La monja cerró sus declaraciones con una especie de bendición dirigida a los jugadores del club peruano. “Que primero les dé una bendición muy especial para que encaminen lo que tienen que encaminar”, profesó.

En Perú, la información generó un gran revuelo mediático y no faltaron quienes señalaron que el periodista que entrevistó a Sor Margarita habría “inducido” sus declaraciones debido a su conocida simpatía por Alianza Lima.

Sin embargo, más allá de la polémica, lo cierto es que el vínculo del nuevo Papa con el país latino es real por lo que explicaría su cercanía cultural con los símbolos más representativos del país, entre ellos, el fútbol.

Por ahora, desde el Vaticano no ha habido confirmación ni desmentida oficial sobre las afinidades futbolísticas del papa León XIV, pero la idea de que el líder de la Iglesia Católica simpatice con Alianza Lima ya se instaló entre los hinchas “Blanquiazules”.