Fórmula 1: Franco Colapinto habló sobre sus chances de ser piloto titular en Alpine

Frente a estos rumores, Colapinto se mostró cauteloso, aclarando: “Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía. No sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos. Es el objetivo de este año y vamos a intentar hacer eso”.

El joven piloto dejó en claro que su principal objetivo es aportar al equipo, sin presionarse por una titularidad inmediata. "La idea de esas nueve carreras fue demostrar que me merecía un asiento en la Fórmula 1. Alpine hizo un esfuerzo muy grande por firmarme y estoy feliz y agradecido de poder seguir cerca de la F1", afirmó, destacando su satisfacción por haber llegado a un acuerdo con Alpine luego de su destacada participación con Williams.

Flavio Briatore Franco Colapinto.avif El piloto argentino destacó el esfuerzo de Alpine para sumarlo a su equipo y valoró el respaldo de Flavio Briatore en su desarrollo dentro de la escudería.

La presión de llegar a la Fórmula 1, sus errores y la importancia del apoyo de Bizarrap

Colapinto no ocultó las dificultades que vivió al llegar a la Fórmula 1, tanto en términos deportivos como personales. En su relato, destacó la presión constante que sintió desde joven, ya que en sus inicios el presupuesto era un factor determinante en su carrera: “No sabía si iba a correr la carrera siguiente porque no tenía presupuesto. Si no obtenía resultados, otro piloto con dinero subía al auto. No podía romper el auto porque no tenía para pagarlo”. Sin embargo, ahora que forma parte de Alpine, esa presión es menor, aunque sigue siendo consciente de los desafíos que enfrenta.

En cuanto a los errores derivados de su repentina exposición pública, Colapinto reflexionó sobre las dificultades de ser un joven en el ojo público: “Soy muy chico y siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así. Pasar de ser un pibe normal a que la gente te conozca es complicado de manejar. Cuando uno comete errores es importante aprender de ellos". También hizo hincapié en que "no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tenía que hablar de mi deporte", refiriéndose a la viralización de su encuentro con Eugenia “la China” Suárez.

Por último, el piloto argentino valoró el apoyo que recibió de Bizarrap, el productor que lo apoyó en su camino hacia la Fórmula 1: "Es un amigo para mí. Es el uno en lo que hace y para mí es un placer que me haya dado una mano para llegar hasta donde llegué. Fue uno de los artífices de haber llegado a la Fórmula 1 y es una gran parte de todo esto. Siempre se lo agradezco". Con el respaldo de figuras como Bizarrap y su determinación, Colapinto sigue persiguiendo su sueño de ser parte de la Fórmula 1 en 2025, esperando poder debutar en la categoría y continuar dejando su huella.