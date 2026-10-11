Franco Colapinto, golpeado por la mala racha en la Fórmula 1: "Fue el peor triplete de mi carrera"

El piloto argentino debió abandonar el Gran Premio de Singapur por un problema en la transmisión de su Alpine. Reconoció que atraviesa un momento difícil y pidió un reseteo personal y técnico.

Un fallo en la transmisión obligó al argentino a retirarse del GP de Singapur cuando marchaba duodécimo. Tras una seguidilla adversa, reclamó revisar los problemas del auto y destacó que todavía quedan oportunidades para cambiar el rumbo.

Franco Colapinto no ocultó su frustración después de otro fin de semana complicado en la Fórmula 1. El argentino debió abandonar el Gran Premio de Singapur por un problema en la transmisión de su Alpine y calificó la seguidilla de carreras en Azerbaiyán, Malasia y Singapur como la más difícil de su trayectoria.

“Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”, reconoció el piloto de Pilar tras sumar su tercera competencia consecutiva sin puntos. En ese contexto, remarcó la necesidad de revisar los problemas técnicos del monoplaza y recuperar el rendimiento junto al equipo francés.

El abandono en Singapur se produjo en la vuelta 30, cuando Colapinto marchaba en el duodécimo puesto y esperaba alguna oportunidad para acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, una falla en la transmisión le impidió continuar y cerró anticipadamente otra carrera marcada por los inconvenientes mecánicos.

El fin de semana en Singapur ya había presentado dificultades para el argentino. Durante la carrera sprint del sábado, Colapinto debió retirarse por problemas en el sistema de almacenamiento de energía. Un día después, la falla en la transmisión volvió a dejarlo fuera de competencia.

“Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras” , explicó ante la prensa.

ESPN

La reiteración de inconvenientes técnicos profundizó la frustración del piloto, que busca recuperar competitividad en una etapa exigente del calendario. En la carrera principal había largado desde el decimoquinto lugar y conseguido avanzar hasta el duodécimo puesto antes de abandonar.

El resultado prolongó una racha adversa para Colapinto, que no logra traducir sus actuaciones en puntos y necesita encontrar respuestas junto a Alpine para afrontar las próximas fechas del campeonato.

El plan de Colapinto para revertir la mala racha en la Fórmula 1

Ante este escenario, el argentino planteó la necesidad de hacer un cambio de enfoque, tanto en el plano personal como en el trabajo técnico con el equipo.

“Hay que resetear personal y técnicamente”, sostuvo, en referencia a la importancia de analizar lo ocurrido y preparar las próximas competencias con otra perspectiva.

Pese a la seguidilla negativa, Colapinto mantiene la expectativa de cambiar el rumbo antes del cierre de la temporada. “Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo”, afirmó.

La Fórmula 1 continuará ahora con su gira por América, que incluye compromisos en Estados Unidos, México y Brasil. Para Colapinto, esas carreras representarán una nueva oportunidad para dejar atrás los problemas recientes, recuperar regularidad y buscar sus primeros resultados positivos después de una serie de fines de semana que él mismo definió como los más difíciles de su carrera.