Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: Franco Colapinto abandonó la carrera por un desperfecto en su auto Alpine

El piloto argentino quedó fuera de competencia en la vuelta 31 por inconvenientes en su monoplaza. El sábado tampoco había logrado completar la carrera sprint.

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 cuando transitaba la vuelta 31.

Franco Colapinto abandonó este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 después de que su Alpine presentara problemas mecánicos que le impidieron continuar en competencia. El piloto argentino quedó fuera de carrera en la vuelta 31 y cerró un fin de semana complicado, marcado por otro abandono en la sprint y una clasificación sin acceso a la Q3.

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El desenlace en el circuito asiático significó un nuevo resultado adverso para el argentino, que tampoco había conseguido completar la competencia corta del sábado debido a una falla en su monoplaza. De esta manera, el equipo francés acumuló dificultades durante las distintas sesiones del fin de semana.

La participación del piloto argentino en la carrera principal terminó antes de lo previsto. Durante el desarrollo de la competencia, el Alpine comenzó a presentar inconvenientes que comprometieron su continuidad en pista, hasta que finalmente debió abandonar cuando transitaba la vuelta 31.

El piloto argentino sufrió problemas en su Alpine que le impidieron completar la carrera principal del domingo.

El retiro dejó a Colapinto sin posibilidades de completar la prueba y puso fin a un Gran Premio en el que no logró encontrar la regularidad necesaria para revertir los problemas que habían aparecido desde las jornadas anteriores.

La situación resultó especialmente desfavorable porque el argentino llegaba a la carrera del domingo después de otro abandono, registrado durante la sprint del sábado. En aquella oportunidad, una falla en su Alpine también le impidió llegar hasta la bandera a cuadros.

El representante argentino quedó eliminado en la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Singapur. ESPN - F1

A las complicaciones mecánicas se sumó el resultado de la clasificación, donde Colapinto quedó eliminado en la Q2 y no consiguió avanzar a la última instancia, reservada para los diez pilotos que disputan las primeras posiciones de largada.

De esta manera, las dificultades se extendieron a lo largo de las distintas actividades del Gran Premio y condicionaron las posibilidades del argentino de conseguir un resultado positivo en Singapur.

Un fin de semana complicado para Colapinto en la Fórmula 1

El abandono del domingo completó una serie de resultados desfavorables para el representante argentino, que no pudo finalizar ninguna de las dos carreras disputadas durante el fin de semana.

La primera señal de alarma había aparecido el sábado, cuando el piloto debió retirarse de la competencia sprint por problemas en su monoplaza. Posteriormente, la eliminación en la segunda tanda clasificatoria volvió a complicar sus expectativas de cara a la prueba principal.

Aunque el domingo representaba una nueva oportunidad para intentar revertir el panorama, los inconvenientes de su Alpine volvieron a impedirle completar la distancia de carrera.

Alpine cerró un fin de semana complicado, marcado por los inconvenientes mecánicos que afectaron a Colapinto. Alpine

El resultado dejó al piloto sin la posibilidad de cerrar el fin de semana con una actuación que compensara las dificultades acumuladas durante las sesiones anteriores.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de su participación en Singapur, Colapinto tendrá que concentrarse en la próxima fecha del calendario, con el objetivo de dejar atrás los inconvenientes que condicionaron su rendimiento.

La siguiente presentación está prevista para el 25 de octubre en Austin, Estados Unidos, donde se disputará una nueva edición del Gran Premio estadounidense.

La cita representará una oportunidad para que el argentino vuelva a competir después de un fin de semana en el que los problemas mecánicos le impidieron completar tanto la sprint como la carrera principal.

Mientras tanto, Alpine deberá trabajar sobre las dificultades registradas en Singapur para intentar evitar que se repitan en la próxima competencia del campeonato.