Fue rival de Del Potro, campeón del US Open y una lesión casi lo retira: Cilic, el otro gigante del Argentina Open

Tiene 35 años. Mide 1.98 metros. Es dueño de una derecha prepotente y un saque demoledor. Fue número 3 del mundo y campeón del US Open en tiempos del Big 4. Si el lector ávido de tenis evocó a Juan Martín Del Potro tuvo un pensamiento lógico pero malintencionadamente errado. Estas líneas darán cuenta de un compañero de ruta del tandilense, el croata Marin Cilic , quien como su contraparte argentina, vuelve al circuito tras una lesión en la rodilla derecha que lo llenó de dudas.

Tras un 2022 que lo vio reinsertarse en el Top 15 nuevamente tras llegar a semifinales de Roland Garros y disputar el último partido en Tel Aviv, su ilusión era volver a ser de elite la temporada siguiente, pero primero los meniscos y luego un cartílago le pusieron un freno inesperado. Todo a los 34 años.

Junto a Carlos Alcaraz y Stan Wawrinka, Cilic es una de las estrellas internacionales del ATP de Buenos Aires. Desde 2010 que no coincidían en el país tres campeones de Grand Slam (hace 14 años fueron Gastón Gaudio, Carlos Moya y Juan Carlos Ferrero).

Embed

Marin Cilic: Es la segunda vez que estoy en Argentina. Jugué Copa Davis en 2012.

Periodista: Aquella serie en la que David Nalbandian no se sentía bien y Del Potro ya tenía problemas en su muñeca.

M.C.: Exacto. En Parque Roca, jaja.

La risa de Cilic viene a colación de la compleja pronunciación del nombre del predio donde se emplaza el estadio Mary Terán de Weiss, con R exageradas y con más acento italiano que croata.

“Es extraño lidiar con una cirugía, y durante ese proceso en los meniscos tuve además un problema en un cartílago. Fue una situación que tuve manejar cotidianamente para ver cómo evolucionaba la rodilla”, esboza para Ámbito el campeón del US Open 2014, cuando derrotó en la final al japonés Kei Nishikori por un triple 6-3 y luego de eliminar a Roger Federer en semis. Entonces, las comparaciones negativas con “Delpo” empezaron a mermar.

Ahora el oriundo de Medjugorje, ciudad de Bosnia, asegura que el momento más dificultoso ya pasó y surge un nuevo desafío en su carrera. “Me estoy sintiendo muy bien. Si comparo con la situación previa a la lesión, no a ese nivel, pero muy cercano. Soy muy positivo”, se esperanza.

Los primeros días de 2023 no fueron fáciles: primero la lesión, y de inmediato la cirugía. La rodilla siempre es una intervención compleja para un deportista. Fueron seis meses de empeño y deseos, hasta regresar al circuito en agosto, precisamente en Umag, Croacia, donde empezó su carrera profesional. La aventura no resultó buena, ya que aparecieron dolores y preguntas nubosas que revoloteaban en su mente: “Realmente dudaba si alguna vez iba a tener la rodilla bien otra vez”.

“¿Si alguna vez pensé en el retiro” Sí. Honestamente, en algún momento de agosto del año pasado, después de jugar en Umag, mi rodilla no estaba bien, era un desastre. Deambulaba un poco, me preguntaba si tenía que operarme otra vez”, se sincera con un gesto adusto. Su voz grave acentúa aún más la seriedad de lo vivido.

Aunque estaba la posibilidad de volver a pasar por el quirófano, Cilic apostó por otros tratamientos “y desde entonces estoy mucho mejor”. No obstante, aunque evitó el indeseado bisturí, la temporada ya estaba concluida.

Embed View this post on Instagram A post shared by Marin Cilic (@marincilic)

“Chila”, como le dicen sus allegados, pasó de un 2020 irregular a un 2021 todavía marcado por los intempestivos vaivenes que generaba el Covid y a un 2022 que lo vio renacer, pese a haber estado enfermo por el coronavirus. Con su equipo la motivación era plena y auguraban recuperar esas actuaciones de 2017 y 2018 que lo llevaron al número 3 del mundo.

Reflexivo y aplomado, con 35 años y un larguísimo recorrido en el ATP Tour, ahora se enfoca “en un nuevo desafío”. “Todo fue mejorando gradualmente desde agosto, pero ahora mi reto no es fácil. Muchos jugadores tuvieron problemas de lesiones, y me interesa ver la mentalidad, la psicología y cómo reacciona el cuerpo”, lanza bajo las intensas luces, el sofocante calor y la aplastante humedad que hay en Palermo.

Las nubes de un repentino retiro ya escamparon: “Hubiera sido triste si ese era el final, porque me sentía bien”. Cilic es el quinto jugador activo con más títulos, 20 en total, misma cantidad que Daniil Medvedev. A sus 35 años, con la Ensaladera de la Copa Davis en sus vitrinas y una carrera que muchos desearían tener, todavía queda una meta.

P.: ¿Qué viene a continuación en tu camino?

M.C.: El resto de mi cuerpo está bien, me siento joven, motivado. Estaba jugando bien, 2022 había sido una gran temporada. Me gustaría jugar dos o tres temporadas más para tener esa buena sensación otra vez y obviamente parar cuando sienta que es el momento adecuado de hacerlo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ArgentinaOpen/status/1752796312599220382&partner=&hide_thread=false Un amigo tiene un mensaje para ustedes



¡Nosotros también tenemos muchas ganas de verte jugar en casa, Marin!



Se viene un gran IEB+ Argentina Open 2024



Entradas a la venta https://t.co/I0Q9ZP4afY pic.twitter.com/AjJh2jfc6M — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 31, 2024

Esas palabras suenan muy parecidas a las tantas veces repetidas por Del Potro. Precisamente, la “Torre de Tandil” y Cilic protagonizaron una batalla épica en Zagreb en la final de la Copa Davis de 2016. Aquella tarde, el argentino revirtió dos sets en contra y dejó al elenco nacional con vida para que Federico Delbonis, un rato más tarde, saldara la deuda. El croata finalmente levantó el trofeo en 2018, la última edición del formato viejo del torneo.

P.: Además de todas las similitudes que tenés con Juan Martín, también está el hecho de que ambos se lesionaron la rodilla derecha, aunque vos continuás en competencia. ¿Pensaste en él, hablaron?

M.C.: Obviamente para “Delpo” fue todo extremadamente difícil después de ganar el US Open. En una etapa muy temprana de su carrera jugó un tenis brillante, y luego empezó a tener sus problemas de lesiones y fueron todos altibajos. Eso es muy difícil para el estado mental y la psicología de cualquier jugador. Hablé con él cuando me lo cruzaba, no cuando se retiró. Hemos compartido muchos momentos juntos en las canchas.

Se termina el tiempo de rigor y el exrey de Nueva York debe continuar con sus compromisos mediáticos. “Muchísimas gracias”, suelta ante los buenos deseos. Como Del Potro, su imponente físico de basquetbolista esconde una forma gentil y cálida. Es tiempo de otra oportunidad para Cilic.