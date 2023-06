Gallardo está entre los candidatos a dirigir a un grande de Francia

En el club francés juegan el defensor argentino Leonardo Balerdi, surgido de Boca y recientemente convocado al seleccionado argentino por Lionel Scaloni para los dos partidos de la fecha FIFA de este mes, y también el delantero chileno Alexis Sánchez.

Gallardo habló sobre su futuro: "No estoy desesperado por dirigir"

"Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado hoy por dirigir. Estoy disfrutando de lo que hago, de como estoy viviendo hoy", sentenció el oriundo de la localidad de Merlo, en diálogo con ESPN.

"No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. A veces encontrás esas posibilidades y a veces no. Tengo que sentir una conexión en algo que realmente me identifique. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante", agregó.