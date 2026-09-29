Gustavo Alfaro anticipó su retiro como entrenador de fútbol: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

El técnico argentino decidió continuar al frente de Paraguay tras el Mundial 2026 y explicó por qué cambió sus planes de retiro.

Gustavo Alfaro confirmó que la selección de Paraguay será su último trabajo como entrenador y renovó su contrato para continuar al frente del equipo hasta el Mundial 2030 , luego de la destacada participación de la Albirroja en la última Copa del Mundo y de haber reconsiderado su decisión inicial de poner fin a su carrera.

“Yo le dije a mi representante: escuchá a todo el mundo, pero no hablés con nadie. Yo con el único que hablo es con Paraguay. Este va a ser mi último trabajo. Yo elegí Paraguay por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio ”, aseguró el entrenador argentino de 64 años.

Alfaro había anticipado que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sería su última experiencia como director técnico , pero finalmente decidió extender su ciclo. En ese sentido, también agradeció a su familia por acompañarlo: “Le agradezco a mi familia más que nada porque vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último ”.

El entrenador explicó que la experiencia vivida desde su llegada a Paraguay modificó sus planes de retiro y aseguró que todavía observa margen para continuar desarrollando al seleccionado después de lo conseguido durante las Eliminatorias y el Mundial.

El entrenador argentino tiene 64 años y asumió en la Albirroja en 2024.

“ Todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en el Mundial... Sentía que todavía había muchas cosas por hacer, sentía que todavía el techo estaba distante ”, sostuvo.

A ese balance deportivo se sumó el vínculo que construyó con los hinchas y con el país desde que asumió el cargo: “Hay un detalle no menor que es el sentimiento del país, que me ha pegado mucho”, explicó Alfaro al justificar su continuidad.

De la clasificación al Mundial 2030

Alfaro asumió al frente de Paraguay en 2024, después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa América y en medio de un escenario complejo para una selección que no había logrado clasificarse a los tres Mundiales anteriores.

Desde su llegada, la Albirroja consiguió el boleto al Mundial 2026 y logró victorias importantes ante Argentina y Brasil durante las Eliminatorias. En la Copa del Mundo avanzó hasta los octavos de final después de eliminar a Alemania en dieciseisavos y posteriormente cayó frente a Francia.

Con la clasificación al Mundial 2030 ya asegurada, el técnico iniciará ahora una nueva etapa de preparación. Paraguay enfrentará este domingo a Bolivia desde las 17:30 en el Audi Field de Washington D.C. y luego jugará contra Colombia el viernes 2 de octubre a las 21 en Nueva Jersey.

La Copa América 2028 será uno de los próximos desafíos de la Albirroja.

Los números de Alfaro en Paraguay

Desde que asumió en 2024, Gustavo Alfaro dirigió 24 partidos con la selección paraguaya, con un balance de 11 victorias, siete empates y seis derrotas. Entre los principales resultados de su ciclo aparecen la clasificación mundialista, el triunfo ante Alemania y la llegada a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, con su continuidad confirmada hasta 2030, el argentino comenzará el tramo que definió como el último de su carrera como entrenador, con la Copa América 2028 y el próximo Mundial entre los principales desafíos.