Ghana golpeó en el último segundo, venció a Panamá y arrancó el Mundial 2026 con una victoria clave

El seleccionado africano se impuso 1 a 0 en Toronto gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en tiempo de descuento. Panamá fue superior durante gran parte del encuentro, pero volvió a pagar caro su falta de eficacia.

Ghana debutó con triunfo: Venció 1 a 0 a Panamá en Toronto en su debut en el Mundial 2026.

Ghana debutó con triunfo en el Mundial 2026 al derrotar por 1 a 0 a Panamá en Toronto, por la primera fecha del Grupo L. Cuando todo parecía encaminado a un empate, Caleb Yirenkyi apareció en el último suspiro del partido y le dio a los africanos tres puntos fundamentales.

El conjunto panameño fue protagonista durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras para abrir el marcador, aunque volvió a mostrar problemas para concretar las oportunidades que construyó.

La gran figura de la primera parte fue el arquero ghanés Lawrence Ati-Zigi , que sostuvo a su equipo con varias intervenciones decisivas. Apenas a los dos minutos, Cecilio Waterman tuvo la primera ocasión clara, pero se encontró con una notable respuesta del guardameta.

Panamá dominó la posesión durante largos tramos del encuentro e incomodó constantemente a Ghana, que nunca logró encontrar regularidad en ataque. Ni Antoine Semenyo ni Jordan Ayew lograron pesar durante los primeros 45 minutos.

En el complemento, Ghana sufrió además la lesión de Ati-Zigi, que debió abandonar el campo y fue reemplazado por Benjamin Asare . Aun así, los africanos lograron mantenerse en partido mientras Panamá desperdiciaba nuevas aproximaciones.

Cuando el empate parecía sellado, apareció la jugada decisiva. Brandon Thomas-Asante envió un pase al medio y Caleb Yirenkyi definió para marcar el 1 a 0 en tiempo de descuento, desatando el festejo africano y dejando sin premio a un Panamá que estuvo a segundos de sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Inglaterra también ganó y lidera junto a Ghana

La primera fecha del Grupo L se completó con la victoria de Inglaterra sobre Croacia, por lo que ingleses y ghaneses quedaron en la cima de la zona con tres puntos.

En la próxima jornada, Ghana e Inglaterra se enfrentarán en un duelo que podría definir el liderazgo del grupo, mientras que Panamá buscará recuperarse ante Croacia para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente ronda.