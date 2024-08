Gonzalo Peillat y su esposa limitaron los comentarios en sus publicaciones en Instagram

Pero el partido tuvo un condimento especial, ya que en el conjunto germano jugó Gonzalo Peillat , defensor quien supo ser campeón de los J.J.O.O en Rio 2016 con Los Leones. Y eso no es todo, ya que también convirtió uno de los goles para que Alemania se quede con la victoria.

La postura del pueblo argentino no es casual. Peillat, no conforme con meter un gol, festejó con euforia , lo que provocó el primer enojo en el mundo deportivo local.

peillat 2.jpg

Y como si fuera poco, en sus declaraciones post-partido expresó: Cuando tomé la decisión (de jugar para Alemania) supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”.

“Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado. Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron; hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa critica lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante", declaró el ex-León.

Gonzalo Peillat marcó cuatro goles para Argentina. Gonzalo Peillat marcó cuatro goles para Argentina.

Cabe recordar que Peillat, luego de jugar ocho años en el seleccionado argentino, decidió jugar para los europeos luego de un conflicto con la federación local.