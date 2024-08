Incendio y casi tragedia en el TC: Gastón Mazzacane logró escapar del auto y se salvó de milagro

"Logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen. Hubo tiempo para prever, fue un rescate rápido. Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto", aportó Gastón Mazzacane en diálogo con la TV Pública.

Y agregó: "No me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes".

La carrera fue ganada por Juan Martín Trucco, quien obtuvo su primera victoria tras más de 200 carreras, seguido por Julián Santero y Agustín Canapino.