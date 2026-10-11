Independiente y Talleres no se sacaron ventajas: empataron sin goles en Córdoba por el Torneo Clausura.

El Rojo y la T igualaron 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del campeonato. Sobre el final, el VAR anuló un gol de Nahuel Banegas por offside. Independiente quedó quinto en la Zona A, mientras que el conjunto cordobés sigue en el fondo de la Zona B.

Independiente y Talleres empataron 0-0 este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 . En un partido con pocas situaciones claras, el Rojo estuvo cerca de llevarse la victoria en el tramo final, pero el VAR anuló un gol de Nahuel Banegas por posición adelantada.

El empate prolongó el mal momento del conjunto cordobés, que venía de perder el clásico y todavía no logra recuperarse. Talleres suma nueve puntos y ocupa el último puesto de la Zona B , cada vez con menos margen para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Independiente llegó a los 18 puntos y quedó quinto en la Zona A . En la próxima fecha, el equipo de Jadson Viera afrontará el clásico de Avellaneda ante Racing, mientras que la T visitará a Boca en busca de una recuperación.

El encuentro tuvo un comienzo discreto, con dificultades para generar peligro. Independiente logró aproximarse a los 23 minutos con una buena combinación por la derecha que terminó en un centro de Matías Abaldo al segundo palo, interceptado por Ezequiel Unsain. Poco después, Luciano Cabral probó con una media vuelta débil que el arquero controló sin problemas.

A los 31 minutos, Nahuel Banegas tuvo otra oportunidad con un remate alto y desviado , después de una habilitación de Santiago Montiel. El lateral, que hacía su debut como titular en el Rojo, volvió a participar en el ataque y se convirtió en una alternativa para un equipo al que le costaba encontrar profundidad. Talleres respondió con intentos de Giovanni Baroni, Valentín Depietri y Rick, pero tampoco consiguió romper el cero antes del descanso.

En el segundo tiempo, el conjunto cordobés tuvo dos aproximaciones rápidas con Rick y Valentín Dávila, aunque ambos remates se fueron desviados. Independiente contestó con una llegada de Ezequiel Ávila, que exigió a Unsain con un disparo bajo al primer palo. Dos minutos después, Luciano Cabral sacó un derechazo desde la puerta del área que pasó cerca del palo más lejano.

Con el correr de los minutos, el Rojo acumuló las mejores oportunidades. Iván Morales ingresó a los 24 minutos del complemento y, poco después, conectó de cabeza un centro de Banegas que se fue apenas desviado. Más tarde, Montiel volvió a probar con un zurdazo que pasó muy cerca del ángulo derecho de Unsain. Talleres, en tanto, intentó aprovechar los espacios y sostuvo la búsqueda hasta el cierre.

La jugada decisiva llegó a los 88 minutos, cuando Banegas convirtió para Independiente, pero la celebración quedó interrumpida por la intervención del VAR: el tanto fue anulado por posición adelantada. El Rojo perdió así la posibilidad de llevarse los tres puntos en un partido que había tenido pocas emociones.

En el tiempo añadido, Talleres tuvo una última chance con un cabezazo de Matías Catalán que pasó cerca del palo derecho. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y el empate sin goles selló el reparto de puntos en Córdoba.

Formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Matías Galarza, Federico Fattori, Giovanni Baroni; Valentín Depietri, Valentín Dávila, Rick Lima. DT: Omar De Felippe.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.